Det forteller Sjømatrådets utsending i Portugal, Johnny Thomassen i en pressemelding.

Verdensrekordforsøket holdt sted i Lisboa, og det er klippfiskprodusenten Jangaard fra Ålesund som nå står oppført med verdens største klippfisk.

De eksakte målene er:

10,3 kg,

Høyde 113 cm

Vidde: 70 cm

Klippfisken ble godkjent da den i tillegg var innenfor grensene for vanninnhold på maksimalt 47 prosent, og saltinnhold på maksimalt 16 prosent.

Verdens største klippfisk

Norsk klippfisk er favoritten i Portugal

- Fisken ble fangstet i Lofoten i fjor, og da veide den 41 kilo, sier Gunnar Haagensen fra Jangaard. Han synes det er på sin plass å kåre verdens største klippfisk i Portugal, for ingen elsker klippfisk mer enn portugisere.

Tall fra Sjømatrådet viser at portugisere spiser 70.000 tonn torsk per år, og det tilsvarer 20 prosent av all torsken som blir fangstet. De foretrekker norsk torsk og klippfisk, for 70 prosent av torsken de spiser er eksporteres fra Norge.

Rekordfisken blir mat til veldedighet

Nå som klippfisken har blitt kåret til verdens største, vil den bli levert til Communidade Vida a Paz, en veldedig organisasjon som skal lage et godt bacalaomåltid til hjemløse og andre trengende.

– Det blir nok 90 bacalaomåltider av denne ene fisken, cirka 150 gram per porsjon, sier Haagensen.