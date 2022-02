Denne artikkelen ble først publisert av HusGlede.no

Vi forslår en hyggelig kveld rundt peisen eller ute ved et bål. Kanskje har du en bålpanne som står ute som skriker etter å bli brukt?

Å samle hele familien og løsrive seg fra alle håndholdte enheter og bare hygge seg sammen er ofte noe som fort kan bli glemt. Vinteren er en perfekt tid på året hvor vi kan hygge oss litt ekstra, selv om det er den mørke tiden på året.

Er du på hyttetur så er det nesten ingenting som passer bedre til kveldskosen enn deilige og seige S´moores.

Alkoholfri epletoddy med ingefær og kanel

Alkoholfri Epletoddy med kanel og appelsin.

En toddy serveres varm og passer perfekt foran peisen eller rundt bålet. Denne toddyén smaker deilig av eple, ingefær og litt kanel.

Dette trenger du til 6 personer:

1 l eplemost

1½ dl ingefærshot

1 grønt eple i skiver

6 ts honning

6 kanelstenger

1 flaske tonic

glass

Slik gjør du:

1. Ha eplemost og ingefærshot i en kjele og kok opp.

2. Fordel den varme toddyen i glassene.

3. Ha i litt honning, noen epleskiver og topp det hele med litt tonic.

4. Rør forsiktig rundt og servér mens det er varmt.

Pynt gjerne med én kanelstang i hvert glass, men ikke spis den. Det er begrenset hvor mye kanel vi skal få i oss i løpet av en dag.

Du kan fint servere denne drikken kald, da er det selvsagt ingen toddy lengre, men den smaker fortsatt nydelig. Du bør droppe honningen hvis du skal drikke den kald, den vil ikke blande seg like godt som hvis den serveres varm.

Deilige S`mores

S´mores er laget av kjeks, marshmallows og sjokolade.

S´mores er veldig populært i USA og Canada og er rett og slett sjokolade, kjeks og marshmallows som stekes over åpen ild. Det er hyggelig og smaker himmelsk. Ordet S ´mores er en sammentrekning av uttrykket «some more», som betyr «litt mer». Og det kan jeg love deg at du vil garantert ha mer enn én S´more.

Dette trenger du:

Marshmellows

1 Plate Sjokolade

1 pk Fullkornskjeks som f.eks Kornmo

Metallspyd

Slik gjør du:

Legg en sjokoladebit og én marshmallow mellom to kjeks, som en sandwich, og hold den over flammen til den er gyldenbrun. S´moren er ferdig når marshmallowsen er seig. Husk at den skal ikke være brent, så det tar ikke lange tiden før den er ferdig.

Kle deg deg godt og ta med deg et sauskinn, se på stjernene sammen med dem du er glad i og hold deg varm i på kroppen og i hjertet.