Italia kan av mange oppfattes som et komplisert vinland å forstå. Det dyrkes vin i alle landets kroker, og det finnes et utall lokale så vel som velkjente internasjonale druesorter.

Det kan i starten virke forvirrende å begi seg inn i italiensk vin, men det er garantert opplevelsesrikt, varierende og spennende.

Ved siden av Piemonte og Toscana er Veneto et populært reisemål. Veneto ligger i det nørdøstlige Italia og er en av landets tre største områder innen vinproduksjon.

Regionen grenser i nord og nordvest til Østerrike og Trentino-Alto Adige, i vest til Lombardia, mot øst til Friuli og Adriaterhavet, og mot syd til Emilia-Romagna. Her finner vi navn som Valpolicella og Bardolino – mest kjent for rødvin, og Soave for hvitvin.

De viktigste vindistriktene ligger på de skrånede alpine utløpere rundt vakre Verona – tett ved Gardasjøen. Noen kaller Verona for Italias vinhovedstad, det er også her Italias store vinmesse «Vinitaly» arrangeres, vanligvis i april hvert år.

POPULÆR: Italiensk rødvin toppet salgsstatistikken i Norge i 2021, hvor Vinmonopolet solgte vel 20,4 millioner liter. Vinene kommer i hovedsakelig fra Valpolicella.

Italiensk rødvin toppet salgsstatistikken i Norge i 2021, hvor Vinmonopolet solgte vel 20,4 millioner liter.

Vinene kommer i hovedsakelig fra Valpolicella. Navnet betyr «dalen med de mange kjellere». Dalen ligger ved foten av Monti Lessini og dekker et vinmarksareal omkring 5.600 hektar, med til sammen ca. 2.400 eiere.

Fjellets kjølige klima og Gardasjøens tempererende påvirkning forklarer en del av forskjellen mellom den vestlige Classico-sonen og den østlige delen. Her fremstilles et bredt spekter ulike viner, alt fra de enkle, lette, saftige og forfriskende til uforglemmelige, mektige Amaroner.

Valpolicella er en blandingsvin hvor særlig fire druesorter benyttes; Corvina, Corvinone, Rondinella og Molinara.

Topp kvalitet: Masi leverer topp kvalitet fra Veneto

Kvaliteten øker

Mange nordmenn har smakt italiensk vin fra vinmerker som Chianti, Soave og Lambrusco. Disse vinene er relativt enkle, tynne og lettdrikkelige. Slik var det i «gamle» dager, og slik var mye av vinen den gang.

Siden har mye nytt, spennende og positivt skjedd. Utallige av Italias vinprodusenter har gjennomført prosesser hvor kvalitet er fokus, istedenfor kvantitet. Og ikke minst til en bedre pris.

Masi leder an

Masi har vært solgt på Vinmonopolet siden slutten av 80-tallet, og er en av våre favoritter. Ved siden av deres Amaroner – som alle er i særklasse – bør man prøve ut deres prisgunstige Campofiorin.

Masi ble grunnlagt i 1772, da Boscaini-familien kjøpte vinmarken Vaio dei Masi i hjertet av Valpollicella-området, like i nærheten av Gardasjøen i Veneto.

Boscaini-familien har Valpolicella og Veneto i blodet. Gjennom seks generasjoner har Boscaini gitt seg hen til vindyrking i dette området. Totalt produserer Masi 12,5 millioner liter vin og disponerer over 160 hektar vinmarker, hvorav halvparten befinner seg i de beste områdene i Valpolicella.

Deres beste viner er uten tvil Amarone. Og nordmenn elsker Amarone, viser tall fra Vinmonopolet. Dagens moderne versjon av Amarone er den tørre varianten som ble kommersialisert så sent som i 1953. Den søte varianten ble omtalt som «Acinaticum fra Verona» av forfatteren Cassiodorus allerede tidlig på 500-tallet.

Familien Boscaini har tatt et viktig standpunkt og takker nei til Amarone med for mye restsødme. De har også sluttet å lage viner etter ripassoteknikken. Boscaini vil lage en Amarone som får plass i historiebøkene.

Masi har sitt hovedsete i Vero.

Dette er en av Italias mange naturskjønne regioner nordøst i Italia, og består av provinsene Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia og Vicenza. I tillegg til hovedstaden Venezia er det her du finner Romeo og Julies by Verona og turistmagneten Gardasjøen.