– Selleriroten er en av mine favoritter! Denne knudrete lille knollen er fullpakket med næringsinnhold som er godt for immunforsvaret ditt. Det er en av de mest anvendelige rotgrønnsakene vi har og den er god som både hovedrett og tilbehør, forteller kokk og matansvarlig rådgiver Toril Gulbrandsen i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) i en pressemelding.

Toril Gulbrandsen fortsetter:

– Knollselleri er ekstra lurt å bruke i middager nå på vinteren. I tillegg til at den har god smak og er næringsrik, inneholder den mye vitamin C og folat som er bra for et styrket immunforsvar.

Grønnsakenes «stygge andunge» og kokkenes favoritt

Selleriroten er stor, knollformet, knudret, vortelignende med grønn til lysebrun rot med sprøtt hvitt og perfekt, elfenbensfarget fruktkjøtt, og det er her «svanen» viser seg – på innsiden.

Selleriroten briljerer på kjøkkenet da den er både fyldig, dyp, søt, nøtteaktig, krydret, røff og elegant på samme tid. Den er et stolt medlem av «de fire store» basisgrønnsakene sammen med gulrot, purre og løk.

Planten har lavt energi- og fettinnhold og er fullpakket med god næring somkalium, kostfiber, fosfor og kobber. Folat er et B-vitamin som reduserer tretthet og utmattelse samtidig som den beskytter kroppen din og holder deg frisk – i likhet med vitamin C, mens kostfiber gir gladere mager og bedre fordøyelse.

5 fakta du kanskje ikke visste om «Hipster»-knollen

1. Selleriroten kommer trolig fra Middelhavslandene. Homer nevner sellerirot i det episke diktverket «Odysseen» cirka 720 f.Kr under navnet selinon, og det er her navnet selleri kommer fra.

2. Tidligere var sellerirot og stangselleri en og samme, men på 1600- og tidlig 1700-tallet ble flere forskjellige sorter dyrket. Nå har vi varianter som: Vill selleri, stangselleri/ stilkselleri, knollselleri/sellerirot og bladselleri.

3. Knollselleri er bra for det kardiovaskulære systemet. Planten har en gunstig effekt på nervesystemet og lindrer stress.

4. Den kan oppbevares i 6 til 8 måneder hvis den lagres mellom 0 og 5 °C. Godt for klimaet og godt for magen din i vintermånedene.

5. Alt kan spises - både bladene og stilken.

Opplev alt det gode du kan lage med knollselleri som utgangspunkt.

Sellerirot-kebab

Tradisjonell kebab eller shawarma består av skårede biter av kjøtt som er grillet. Her brukes sellerirot i stedet for kjøtt, men med det karakteristiske kebabkrydderet. Retten vil garantert overraske. Selleriroten får spille hovedrollen. Ideen er etter en av vinnerrettene i kokkekonkurransen Årets grønne kokk 2020.

Ingredienser:

2 sellerirot

4 ss solsikkeolje

2 ss kebabkrydder

1 sitron

2 båt hvitløk - moset

salt og pepper

2 pitabrød eller naanbrød

4 dl tzatziki

10 g frisk koriander

Hjemmelaget kebabkrydder

½ ts malt kanel

½ ts malt allehånde

1½ ts korianderfrø

3 ts malt spisskummen

1/2 ts cayennepepper

1/2 ts knust tørket chili

½ ts kvernet, sort pepper

1 g salt

Slik gjør du:

1. Varm ovnen til 200 grader.

2. Vask, rens og skrell selleriroten. Bruk en potetskreller eller en skarp kniv.

3. Skjær sellerien i jevne tynne, hele skiver.

4. Kle et stekebrett med bakepapir og legg skivene utover. Bruk eventuelt 2 brett om det blir mange skiver.

5. Bland olje, halvparten av sitronsaften, moset hvitløk og krydder godt. Pensle utover skivene.

6. Stek skivene midt i ovnen i ca. 25 minutter. Bruk gjerne varmluft. Vend dem underveis. Skivene skal være møre i midten og litt sprø i kantene. Steketiden varierer etter som hvor tynne skivene er.

7. Legg skivene oppå hverandre så det ligner et tårn til slutt, begynn med de største og avslutt med de minste. Stikk en grillpinne gjennom tårnet så holder den fasongen. Tårnet kan gjerne hvile litt før du skjærer i det.

8. Drypp godt med sitron over.

9. Skjær selleritårnet i tynne skiver og server det på varme nanbrød eller i varme pitabrød, med tzatziki og salat av ruccula, rødkål og rødløk.

Sellerirotbiff



Sellerirot biff er sunt og godt for kropp, hode og klode.

Saltbakt sellerirot

Smak på denne deilige saltbakte selleriroten