Diplom-is har to relanseringer og flere nye produkter som pryder årets iskart .

Lokalhelten fra Drammen, Kjempe Yes, kommer tilbake. Isen har vært etterlengtet av mange fans over hele landet.

– Det er moro å se hvilket engasjement som kan oppstå rundt iskrem. Da vi så det enorme engasjementet rundt relanseringen av Kræsj Pink, forstod vi at det ligger noe eget i disse klassikerne. Det fikk oss til å dykke i arkivet igjen, og i fjor hentet vi tilbake Drillo-isen. Nå, i 2022, er vi klare for å bringe tilbake Kjempe Yes, sier kommunikasjonsansvarlig i Diplom-Is, Anne-Lene Molland i en pressemelding.

Med hele 25 000 medlemmer av Facebookgruppen «Vi som ønsker saftisen Kjempe Yes tilbake på markedet», er det ingen tvil om at engasjementet rundt isen fra Drammens-Is er stort.

Crème Ekte Pistasj er en fløteis med ekte pistasj, Hennig-Olsen Is egen pistasjsaus og karamelliserte salte pistasjnøtter.

Hennig-Olsen Is lanserer i år en fløteis med ekte pistasj som del av Crèmeuniverset for premium småis. Crème Ekte Pistasj er inspirert av italiensk pistasjis og er en ordentlig smaksbombe.

Crème Ekte Pistasj er en fløteis med ekte pistasj, Hennig-Olsen Is egen pistasjsaus og karamelliserte salte pistasjnøtter.

– Dette er en fargesprakende småis, med spennende smakskombinasjoner som utfordrer det etablerte. Mange nordmenn har et forhold til pistasjis, men smaken av naturlig pistasj er nok ganske ukjent for mange. Crème Ekte Pistasj er ekte vare og kompromissløs på smak. Dette tror vi de smaksbevisste vil sette stor pris på, sier Paal Hennig-Olsen, administrerende direktør i Hennig-Olsen Is, i sin pressemelding.

Iskremen er inspirert av ekte italiensk pistasjis. Med det grønne overtrekket og deilige karamelliserte nøtter vil nok mange tenke tilbake på hyggelige ferieminner fra støvellandet.