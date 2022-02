En ny og mye omtalt studie viser at mangel på vitamin D øker risikoen for å dø av covid-19.

Fet fisk, egg, lettmelk tilsatt vitamin D og tran bidrar til at du får i deg vitamin D gjennom det du spiser og drikker.

Men hvordan vet du om du får i deg nok?

- Det kan du enkelt teste med Melk.nos vitamin D-kalkulator, skriver Opplysningskontoret for Meieriprodukter i en pressemelding.

8 spørsmål om det du spiser gir svar.

Vitamin D produseres ved at solen skinner på huden din, men om vinteren blir kostholdet ekstra viktig for at man skal få nok. Gode kilder til vitamin D er fet fisk som laks, ørret, makrell og sild, i tillegg til tran og andre vitamintilskudd som inneholder vitamin D.

Egg, lettmelk tilsatt vitamin D, margarin og meierismør inneholder også vitaminet, men hvordan kan du vite om du får i deg nok?

Ved å ta vitamin D-kalkulatoren, og svare på 8 enkle spørsmål om det du vanligvis spiser og drikker, kan du kjapt og enkelt få en indikasjon på om kostholdet ditt er tilstrekkelig. Kanskje bør du gjøre noen justeringer? Det får du svar på når resultatet foreligger.

Slik finner du enkelt ut om du får i deg nok Melk.no/kalkulator/vitamin-d

Hvorfor er vitamin D viktig?

Vitamin D er blant annet nødvendig for opptak av kalsium i tarmen og for å bygge og vedlikeholde skjelettet. Det hjelper også immunforsvaret til å fungere optimalt.

Barn og voksne anbefales å få i seg 10 µg (mikrogram) hver dag, mens eldre over 75 år anbefales 20 µg.

Slik får du i deg nok vitamin D

Her er fire eksempler på måter man kan få dekket anbefalt inntak av vitamin D (10 µg).

Eksempel 1: 130 g kokt laks: 10,8 µg

Eksempel 2: 3 glass lettmelk tilsatt vitamin D (6 dl): 2,4 µg, 15 g smør eller margarin (til tre brødskiver): 1,5 µg, ett kokt egg: 1,3 µg, 75 g røkelaks (3 skiver): 5,6 µg. Til sammen: 10,8 µg

Eksempel 3: 3 glass lettmelk tilsatt vitamin D (6 dl): 2,4 µg, 15 g smør eller margarin (til tre brødskiver): 1,5 µg, to kokte egg: 2,7 µg, 110 gram makrell i tomat (liten boks): 3,2 µg. Til sammen: 9,8 µg

Eksempel 4: 1 teskje (5 ml) tran: 10 µg