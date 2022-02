Forbrukere ønsker å vite mer om produktene de kjøper, og i stedet for å fortelle, har Nespresso bestemt seg for å vise produktets bærekraftighet.

Hvordan det gir et bærekraftig levebrød, produseres under trygge arbeidsforhold, gir sosial -og økonomisk utvikling og tilfører stabilitet i lokale kaffeøkonomier.

Den nye digitale sporbarheten skaper et nytt nivå av transparens, og målet er at forbrukere skal inspireres til å reflektere mer over hvor produktene kommer fra og hvem som står bak dem.

Kaffens reise fra åker til kopp

Den nye økologiske kaffen fra Kongo, Kahawa Ya Kongo, er en del av Nespressos Reviving Origins-program, der de hjelper utsatte kaffeøkonomier og får dem opp og stå igjen.

I Kongo Kivu-regionen, der Arabica-sorten produseres, har produksjonen falt med hele 75 prosent de siste 30 årene grunnet politisk ustabilitet og konflikt. Den trenden jobber Nespresso og Kivus kaffebønder for å snu gjennom programmet Reviving Origins. Resultatet er den økologiske Kahawa Ya Congo-varianten.

− Vi har lenge jobbet for å støtte kaffebøndene og bevare kaffeproduksjonen i utsatte regioner. Jeg er stolt over at kundene nå får muligheten til å se og aktivt oppleve hele kaffens opprinnelse. Åpenhet er en viktig nøkkel for å sikre ansvarlighet, og det utfyller både miljømerker og sertifiseringer, sier Sofia Strandberg, Nordic Sustainability Manager i Nespresso, i en pressemelding.

Plattformen er utviklet i samarbeid med OpenSC, som WWF og BCG Digital Ventures står bak, og er den første i sitt slag i denne skalaen.

Selve reisen kan oppleves digitalt ved å skanne en QR-kode som finnes i kafferøret. Her fortelles historien om bønnen, åkeren, området og kaffebonden, og gir forbrukeren et konkret bilde av hvordan kaffeprodusenten jobber med bærekraft og kaffekvalitet.

Foto: Nespresso

Vi smaker også med hodet og hjertet

For alle kaffeentusiaster rundt i verden, er smaken en sterk driver. Bak Reviving Origins-programmet ligger også idèen om at vi smaker ikke bare med tunga, men også med hodet og hjertet.

− Bærekraft og kvalitet henger uløselig sammen. Jo mer du vet, jo bedre smak. Derfor ser jeg frem til at forbrukere over hele verden nå kan bli klar over hvordan og hvem som produserer kaffen de drikker daglig, og sånn sett gjøre kaffestunden enda mer meningsfull, sier Strandberg.

QR-koden og plattformen er tilgjengelig fra uke 3 og vil bli rullet ut i forbindelse med relanseringen av Kahawa Ya Congo.