Melkerull på samisk

Teksten på Melkerull vil også stå på bokmål, slik at de som ikke snakker nordsamisk kan lære uttrykkene og betydningen.

I tillegg til oversettelsen av merket ‘Melkerull’ til nordsamisk, finnes det tre andre spesialpakker med oppmuntrende budskap: Lykke til, Glad i deg og #hverdagshelt.

Det er tre offisielle samiske språk i Norge (nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk ) og ca 25000 samisktalende. Av disse er Nordsamisk det største samiske språket. På Unescos liste over truede språk er nordsamisk klassifisert som «truet». Lulesamisk og sørsamisk er klassifisert som «alvorlig truet».

Samisk også et lite stykke Norge



- Freia vil bruke en av våre største merkevarer, Freia Melkerull, for å skape synlighet og bevissthet rundt samiske språk, men også for å representere denne viktige delen av Norge - en viktig del av ‘et lite stykke Norge’ sier Sølvi Grana Slotte, Marketing Manager Chocolate hos Mondelēz International.

- Produktenes innpakning er en av de kommunikasjonsflatene som når ut til flest folk, Melkerull er en av våre bestselgere og vil med dette spesialdesignet gi god synlighet til det samiske språk. Samtidig håper og tror vi at disse positive oppmuntringene som står på pakningene kan skape språklig nysgjerrighet i hverdagen til nordmenn uansett om de kan samisk eller ikke, sier Manira da Silva Naufal, Brand Manager hos Mondelez International.

- Gledelig synliggjøring av samisk



Sametinget har i forbindelse med Giellavahkku-Giellavahkko-Gïelevåhkoe (Samisk språk-uke) tatt kontakt med noen offentlige aktører og bedt dem om å synliggjøre samiske språk, og Freia er en av de som har tatt imot utfordringen. Den samiske språkuken er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet.

– Dette er en veldig gledelig utvikling i arbeidet med synliggjøringen av samiske språk. Jeg takker Freia for et godt samarbeid. De er en stor aktør som er godt i Norge og det er bra at det samiske språk har en slik aktør med på laget, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Sametinget mener at det har stor betydning for den samiske befolkningen at samiske språk synes i samfunnet. Det både løfter språkenes status, og gir den samiske befolkningen en følelse av anerkjennelse av sine språk og sin kultur.

– Sametingets språkstrategi peker på synliggjøring av samiske språk som et sentralt mål og dette er en viktig milepæl for oss, sier Mikkelsen.