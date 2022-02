Prosjektleder og leder for teknologilaben i TINE, Eirik Åsheim, er engasjert når han snakker om den første testflygningen som ble gjennomført 13.desember i fjor. I første omgang er det altså melkeprøver, som ved dronetransport kan skje både raskere og hyppigere, men innovasjonsprosjektet åpner for ytterligere muligheter i framtiden.

-Kanskje kan vi fly melken direkte hjem til deg på hytta i juleferien? Eller at droner kan hente melk hos bonden når veiene er utilgjengelige. Eller levere varer oftere til steder som ikke er så lett tilgjengelig med bil. TINE har ambisiøse bærekraftmål og er opptatt av å redusere utslipp. Vi har tro på at droner kan bidra til dette, sier Åsheim i en pressemelding.

Luftfartsekspertise

Med i prosjektet har TINE droneleverandøren Aviant, det statlige luftfartsselskapet Avinor - og Sintef. Det mangler med andre ord ikke verken teknologi- eller luftfartskompetanse i prosjektet.

-Det var naturlig for å samarbeide med Aviant, fordi de allerede jobber tett med St. Olavs hospital i Trondheim, der det flys inn blodprøver fra Røros. Og Avinor representerer jo Norges fremste kompetansemiljø på luftfart og er i tett kontakt med miljøer som jobber med autonome – eller kall det gjerne selvflygende droner og fly. Sintef har på sin side spilt en viktig rolle i å koble oss til forskjellige teknologimiljøer, legger Åsheim til.

Droneflyging av melkeprøver. Fra venstre på : Inger Gislesen (TINE), Edvard Stubberud (TINE) og prosjektleder Eirik Åsheim (TINE).

Han og resten av prosjektgruppen har nå tatt med seg verdifull erfaring i forhold til hva kreves for å fly melkeprøver med droner og hva som kreves for å fly droner generelt.

-Melkeprøver må holdes 0-4 grader under hele transporten og ikke utsettes for altfor mye risting. Er det mulig med droner? I tillegg vil vi lære hva som må til for at vi kan begynne å frakte større ting med droner i fremtiden. Det blir en spennende del av evalueringen etter flygningen, sier Åsheim.

-Med på å videreutvikle luftfarten

Luftfartsselskapet Avinor er en entusiastisk samarbeidspartner, og mener at TINEs prosjekt er med på å bane vei for framtiden.

-Avinor synes det er spennende å kunne bidra inn i et innovasjonsprosjekt som dette. Slike prosjekter er viktige for at vi skal kunne videreutvikle ubemannet luftfart, våre tilbud og tjenester i tråd med det behovet som nå kommer, sier deltaker i Avinors droneprogram, Ellen Weidemann.

