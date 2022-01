Denne artikkelen ble først publisert på HusGlede.no



Husk at selv om dagene er annerledes er det koselig å holde på de tingene vi er vant til, som å spise middag sammen. Husk at vi har flere forslag til ukemenyer liggende ute, og du finner en av dem her.

Mandag: Salt svinekjøtt og linsesuppe

Linsesuppe og salt svinekjøtt

Å starte uken med en enkel suppe er aldr feil. En suppe metter og varmer, særlig i disse kalde tider. Servér gjerne suppen med godt brød til.

Dette trenger du:

225 g lettsaltet ferdig kokt svinekjøtt

2 ss olivenolje

1 løk

3 fedd hvitløk

4 poteter

450 g ferdige røde linser

2 grønnsaksbuljongterninger med vann

salt og pepper

godt brød

Slik gjør du:

Kutt kjøttet i biter, samt alle grønnsakene.

Stek løk, hvitløk og potetene i en tykkbunnet kjele på middels varme i litt olivenolje. Stek til løken er myk.

Ha i linsene og stek videre mens du rører jevnlig i ca. fem minutter.

Ha i grønnsaksbuljongen sammen med vann og kok opp. Kok til potetene er møre.

Tilsett det ternede svinekjøttet og smak til med salt og pepper.

Servér med et godt brød som du har varmet i ovnen.

Tirsdag: Pannekaker med blåbær og bacon

Pannekaker

Du kan lage pannekakerøre fra bunnen av, det tar ikke lange tiden, eller du kan kjøpe en pose med ferdig pannekakemix. Smaken er det ingenting å si på og det hele går duglig fort. Vi har valgt å lage et raskt blåbærsyltetøy, men du kan også velge å kjøpe ferdig syltetøy på glass.

Dette trenger du:

1 pose ferdig pannekakemix

smør til steking

1 pose frosne blåbær

1 ss sukker

2 pakker bacon

3 dl lett rømme

Slik gjør du:

Bland sammen pannekakerøren etter anvisning på pakken og stek pannekakene i en varm og smurt panne.

Lag blåbærsyltetøy mens pannekakene steker ved å helle de frosne bærene i en kjele med litt sukker. Smak deg frem til hvor søtt du vil ha syltetøyet.

Varm opp på lav varme og la det putre noen minutter.

Sprøstek bacon og del det i terninger.

Servér nystekte pannekaker med blåbærsyltetøy, sprøstekt bacon og rømme

Onsdag: Lettvint svinegryte

Lettvindt svinegryte

En lettvint svinegryte passer perfekt på en dag det koker i heimen. Alt kastes i en romslig gryte og får lov til å surre litt frem til det skal på bordet.

Dette trenger du:

400 gram strimlet svinekjøtt

matolje

1 ts malt ingefær

1 ss hvetemel

1 ss soyasaus

1 ts salt

1 ts pepper

3 dl buljong, kjøtt- eller grønnsaksbuljong. 1 terning + vann

1 pose frossen lapskausblanding

Slik gjør du:

Stek strimlet svinekjøtt på middels høy varme til det får litt fin stekeskorpe her og der.

Ha kjøttet i en romslig gryte, og surr litt sammen med salt, pepper, ingefær og soyasaus.

Dryss over litt hvetemel.

Ha i den frosne lapskausblandingen og buljongen.

La surre i 5-10 minutter til grønnsakene er gjennomvarme.

Servér mens det er varmt og gjerne med et dryss med fersk persille, hvis du har.

Torsdag: Torsk med spinat og potetpuré

Torsk

Torsk og spinat snakker godt sammen og denne retten har stekt torsk som serveres med hjemmelaget potetstappe med spinat. Deilig, mettende og ikke minst, raskt.

Dette trenger du:

1 pk torskefilet uten skinn

8 stk mellomstore mandelpoteter

1-2 dl melk

50 gr spinat

150 gr smør

1 fedd hvitløk

2 ss soya

1/2 pk sukkererter

salt og pepper

Slik gjør du:

Skrell potetene, kutt i biter og la koke til de er møre.

Når potetene er klare siler du av vannet og stamper potetene med en potetstamper.

Rør inn melk og 50 gram smør. Blir potetstappen for tykk, er det bare å ha i mer melk.

Ha spinaten i potetstappen, og smak til med salt og pepper.

Smelt 100 gram smør i en gryte sammen med hvitløksfeddet og vent til smøret er brunt til du tilsetter soya sausen.

Krydre torsken med salt og pepper og stek filetene på middels varme. Start med å steke torsken med skinnsiden ned.

La fisken steke i 4-5 minutter til den blir gyllen og «slipper» stekepannen. Snu fisken, og stek den like lenge på den andre siden. Ta fisken ut av pannen, og la den hvile 10 minutter før servering.

Kok sukkerertene raskt i lettsaltet vann.

Servér torsken med potetstappe, soyasmør og sukkererter.

Fredag: Tacograteng

Tacograteng

Tacograteng er perfekt å servere hvis dere er flere til bords, men også hvis du har grønnsaker i kjøleskapet som synger på siste verset. Sørg for at du kutter alle grønnsakene i sirka like sort biter slik at alt blir ferdig samtidig. Servér gjerne en god salat til.

Dette trenger du:

400 gram kjøttdeig

1 gul løk

4 ss tacokrydder

1/2 dl vann

2 bokser kidneybønner ( kan sløyfes)

1 stor boks med mais

2 røde paprika

2 glass tacosaus

200 gram revet gulost

1 stk lime

3 dl lettrømme

fersk koriander

1 pose sprø tortillachips

Slik gjør du:

Forvarm ovnen til 225 grader.

Smør en ildfast form med olje.

Varm opp en stekepannen og brun kjøttdeigen, pass på så ikke kjøttdeigen koker. Da steker du heller kjøttdeigen i flere omganger.

Finhakk løken og ha den sammen med kjøttdeigen.

Rør tacokrydderet inn i kjøttdeigen og hell over vann. Kok opp og la alt surre til kjøttdeigen er gjennomstekt og løken er mør

Skyll kidneybønner og mais.

Kutt paprika i små terninger.

Kutt opp andre grønnsaker som du vil ha i gratengen.

Fordel kjøttdeig, kidneybønner, mais og paprikaterninger utover i den ildfaste formen.

Topp med tacosaus og revet gulost.

Stek gratengen midt i ovnen i 25 til 30 minutter, til osten er smeltet og har fått en fin farge.

Server tacogratengen med limebåter, rømme, tacosaus, finhakket koriander, tortillachips og en frisk salat. Happy fredag!

Alle oppskriftene er laget til fire personer. Er dere flere eller færre til bords så ganger du opp eller trekker i fra slik at du får ingredienser til det rette antall mennesker du skal lage mat til.