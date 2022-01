- Sunnhet til folket har vært vår hjertesak i over 15 år, og det er selvsagt hyggelig at det blir lagt merke til og verdsatt. Dette motiverer oss til å fortsette arbeidet for å inspirere kundene til en sunnere og grønnere handel, sier KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy i en pressemelding.

Prisen ble delt ut i forbindelse med et kick-off for en ny, revidert intensjonsavtale for et sunnere kosthold 24. januar.

Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold er en viktig avtale mellom helsemyndighetene og en rekke aktører i matbransjen for å bedre kostholdet i befolkningen. Avtalen har konkrete mål om å redusere inntak av salt, tilsatt sukker og mettet fett, og mål om et økt inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter, fisk og sjømat i befolkningen.

Startet med fruktbart momskutt



KIWIs satsing på sunnhet startet for alvor i 2007, da prisene på frukt og grønt ble kuttet tilsvarende momsen. Det resulterte i at salget av frukt og grønt økte med 23 prosent på kort tid.

«Momskuttet» ble starten på KIWIs sunnhetssatsing, og kjeden har gjennom årene kommet med flere tiltak for å gjøre det enklere og billigere å spise sunt.

- Vi tror på gulrot i stedet for pisk. Vår filosofi er at det er bedre å premiere sunne valg enn å straffe de mindre sunne, sier marketingsjef Jacob Rolland, som tok imot prisen på vegne av KIWI.

Billigere og morsommere å spise sunt

I 2016 ble fordelsprogrammet KIWI PLUSS lansert, og per 2021 har over 1,8 millioner nordmenn så langt meldt seg inn. Alle KIWI PLUSS-kunder får 15 prosent, bransjens høyeste bonus, på frukt og grønt. KIWI PLUSS er det eneste fordelsprogrammet i dagligvarebransjen med bonus på fisk.

Som en del av KIWI PLUSS ble Sunnhetslotteriet introdusert i starten av januar 2020. I Sunnhetslotteriet kunne alle KIWI PLUSS-kunder som handler minimum én frukt eller grønt og minst ett fiskeprodukt være med i trekningen om å vinne verdien av hele sin handlekurv.

Sunnhetslotteriet har siden da vært gjennomført flere ganger, senest som KIWIs Julelotteri julen 2021. Hver runde av lotteriet har resultert i 2700 ukentlige vinnere, som alle har vunnet verdien av handelen. Sammenlagt har det blitt mer enn 90.000 vinnere, der hver KIWI PLUSS-kunde som har handlet varer som kvalifiserer, i snitt har fått tilbake kr. 718.

- Sunnhetslotteriet skulle gjøre det både billigere og morsommere for våre kunder å handle litt sunnere, forteller Rolland, og legger til at det har vært en stor suksess.

Tallene og effekten av Sunnhetslotteriet er nemlig tydelige:

- Salget av fersk fisk, fiskekaker, fiskeboller og dypfryst fisk økte med 10 prosent i året, både i 2020 og i 2021

- Blant alle kunder var det 15 prosent økning i antall handlekurver som inneholdt fisk i samme periode

- KIWI PLUSS-kundene har i snitt 27 prosent mer frukt- og grønt i sine handlekurver.

NorgesGruppen hadde to finalister med i helsemyndighetenes pris. MENY fikkk tredjeplass i kåringen av sunnere markedsføring for sitt arbeid med nudging for et sunnere kosthold i MENY Netthandel.