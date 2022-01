– Hvorfor komplisere å få i deg sunne næringsstoffer? Mat skal ikke være et helvete. Det skal gi glede og overskudd. De fleste får i seg mer enn godt nok av proteiner og andre næringsstoffer gjennom et variert norsk kosthold. Vi kan starte med noe så enkelt som å få i oss mer grove kornprodukter. Det holder deg stabilt mett og kan bidra til at du holder vekten, sier Torunn Nordbø, ernæringsfysiolog og daglig leder i Opplysningskontoret for brød og korn i en pressemelding.

Blir brødskiva for lite tv-vennlig?

Rapporten Utviklingen i norsk kosthold 2021 , viser at en av de største ernæringsmessige svakhetene i norsk kosthold er for lavt fiberinntak. Det har det vært over lang tid, tross at inntaket av grove kornprodukter har gått opp under korona. Grove kornprodukter er en viktig kilde til fiber og kan redusere risikoen for flere ikke-smittsomme sykdommer.

– Det er fantastisk at flere får i seg mer grove kornprodukter. Bakerikjedene melder om at vi velger grovere brød i butikken enn tidligere. Vi ser likevel at nordmenn er et stykke unna anbefalingene fra Helsedirektoratet om et daglig inntak på 70 gram sammalt mel for kvinner og 90 gram for menn.

- Med tanke på kostholdsrådene, når slo proteinshake brødskive til frokost? I «16 ukers helvete» kompenseres en slik frokost med at deltakerne skal spise 30 gram gresskarkjerner senere på dagen. Blir det for kjedelig å formidle at en brødskive med pålegg inneholder de samme næringsstoffene? spør Nordbø.

Det enkle også det beste

Grovt brød inneholder langsomme karbohydrater, som fordøyes saktere og gir langsom blodsukkerøkning. Dette gir stabil og langvarig metthetsfølelse, og bidrar til enklere vektkontroll.

– Det er lettere å vektlegge mer av det sunne, fremfor å kutte på noe, hvis du ønsker nye langvarige vaner. Du trenger ikke flytende frokost om du ikke vil, og de grove brødskivene skal ikke undervurderes. Brød inneholder kostfiber, protein, jern og har et lavt innhold gunstig fett, for å nevne noe. Karbohydrater er også en essensiell del av et variert kosthold, og fysisk aktive med høyt energiforbruk må gjerne spise mer grove kornprodukter enn det som er anbefalt.

I tillegg til grovt brød er grove kornblandinger, fullkornspasta, byggryn og havregryn gode vaner å ta med deg inn i det nye året, ifølge Helsemyndighetene.