Reinkjøtt er en eksklusiv råvare, og hvis vi deler antall tilgjengelig kilo på antall nordmenn, finnes det kun ca. 300 gram tilgjengelig per person i året.

Reindrift er en nomadisk driftsform, der reingjeterne følger dyrenes forflytninger mellom ulike beiter gjennom året. Reinen lever i vill og værhard natur, som også er bakteppet for den karakteristiske viltsmaken på kjøttet. Reinkjøtt er perfekt for deg som vil kose deg litt ekstra, eller løfte matopplevelsen til et nytt nivå.

Smaksvinner

- Reinkjøtt har en helt spesiell viltsmak, der du faktisk kan kjenne smaken av norsk natur. Lav, gress, bær, mose, urter og lyng er noe av det som preger kjøttsmaken. Rein spiser om lag 200 forskjellige typer planter, forteller Ragnhild Kolvereid, prosjektansvarlig for reinkjøtt i MatPrat, i en pressemelding.

Pizza med reinsdyrbiff Foto: MatPrat

Tallene fra undersøkelsen, gjennomført av YouGov på vegne av MatPrat i 2022, viser at de aller fleste spiser reinkjøtt i forbindelse med enten helg eller middagsselskap, hjemme eller borte. Svarene viser også at flertallet først og fremst forbinder reinkjøtt med å være velsmakende.

- Det er enklere enn mange kanskje tror å lykkes med reinkjøtt i matlagingen. Du kan for eksempel lage en deilig biffmiddag med reinsdyrbiff med nøttesmør, eller introdusere reinsdyrtaco eller pizza med reinsdyrbiff til fredagskosen. For å forsterke måltidsopplevelsen kan du gjerne fortelle historien bak de viktigste råvarene i måltidet, sier Kolvereid.

Reinkjøtt i gryteretter

På spørsmål om type matrett der det er aktuelt å bruke reinkjøtt i stedet for andre kjøttyper, svarer flertallet i undersøkelsen gryteretter.

- En god kjøttgryte er helt perfekt i denne kalde årstiden. En rett som smaker helt fantastisk er en viltgryte med reinsdyr, enten med flatbiff av rein eller reinsdyrstek. Med blant annet god viltkraft, sopp, einebær og laurbærblad i gryta, i tillegg til reinkjøttet, får du garantert smaken av norske fjellvidder rett hjem til middagsbordet. Ellers er alltid den klassiske finnbiff-gryta et godt valg, forteller Kolvereid.

Fem oppskrifter med reinkjøtt

Reinsdyrtaco

Reinsdyrtaco Foto: MatPrat

Med blant annet multesalsa, pære og reinsdyrbiff er dette en spennende vri på fredagstacoen.

Pizza med reinsdyrbiff

Pizza med reinsdyrbiff Foto: MatPrat

Glad i pizza? Du kommer til å elske denne pizzaen med snøfrisk, rødløk og reinsdyrbiff.

Reinsdyrbiff med nøttesmør

Reinsdyrbiff med nøttesmør Foto: MatPrat

Saftig reinsdyrbiff med pastinakkpuré og nøttesmør. En potensiell ny favoritt.

Viltgryte med reinsdyrkjøtt

Viltgryte med reinsdyr Foto: MatPrat

Lag en deilig og ujålete viltgryte med reinkjøtt.

Finnbiff

Finnbiff Foto: MatPrat

Lag festmåltidet på rekordtid. Denne retten passer perfekt til enten fest eller hverdag.