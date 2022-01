Wolt: Først i Norge med Netflix for matlevering

– Wolt+ er bransjens svar på strømmetjenestene. Du betaler et fast beløp i måneden og får gratis levering fra hundrevis av restauranter og butikker hjem på døren på en halvtime. Du kan på sett og vis sammenligne det med Netflix, sier Elisabeth Stenersen, daglig leder for Wolt Norge i en pressemelding.

Neste uke starter utrullingen av abonnementstjenesten Wolt+. Som første land i Norden tester vi dette med en kontrollgruppe av kunder, restaurant- og butikkpartnere. Siden det er et helt nytt konsept, kan det også bli behov for tilpasninger eller endringer underveis.

- Vil revolusjonere matlevering



– Vi håper jo dette kan revolusjonere levering på samme måte som Netflix revolusjonerte måten vi ser på serier og filmer. Men dette er et nytt konsept og vi tester med et begrenset antall kunder i første omgang. Så satser vi på å skalere opp og tilgjengeliggjøre for alle kunder innen kort tid, sier Stenersen og fortsetter:

– Korona har endret brukervaner og kunder er blitt vant med enkle og tilgjengelige løsninger som gjør livet lettere. Vi bestiller oftere - om det er mat eller andre varer. Dette har ikke endret seg, selv når restriksjonene har vært løftet. Vi tror abonnementsordningen derfor møter et økende kundebehov for kvikklevering hjem.

Hva er Wolt+?

Med Wolt+ betaler du et fast beløp i måneden og får gratis levering på alle bestillinger hos restauranter og butikker som er en del av den nye abonnementsløsningen. Kort sagt null i leveringsgebyr og ingen bindingstid.

Prisen er 109 kr i måneden og du trenger bare å bestille mer enn to ganger i måneden for å ha spart inn kostnaden. Du kan avslutte abonnementet når som helst, og Wolt tilbyr en gratis prøveperiode på 14 dager for nye kunder.

Restauranter og butikker som er en del av Wolt+ merkes med W+ i appen.

Kunder som vil få tilgang til W+ vil få mulighet til å melde seg på abonnementet i appen. Når du har fått abonnementet, vil du se at mange restauranter er merket med W+. Dette betyr at de er innen 2,5 km og tilgjengelig for gratis levering gjennom abonnementet. Du bestiller og betaler for maten slik som før, men leveringsgebyret er fjernet. Enklere blir det ikke.

Trondheim og Oslo først ut

De to første byene hvor vi tester konseptet er Trondheim og Oslo. I hver av byene vil ca 40% av kundene våre få tilbud om å ta i bruk Wolt+ neste uke. Det gjøres et tilfeldig utvalg blant alle registrerte brukere i disse byene.

Trondheim var Wolts første by i Norge og vil igjen være først ute med den nye abonnementsløsningen. I Trondheim vil nærmest alle butikk- og restauranter i Wolt være en del av abonnementet, i Oslo er nærmere 300 restauranter- og butikkpartnere inkludert.

- Innen kort tid håper vi utrullingen vil utvides til å inkludere flere partnere og nye byer, sier Stenersen.