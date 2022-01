Samarbeidet skal bidra til produktutvikling, der det skal utvikles menyer som bidrar til historieformidling gjennom Stiftelsens ‘Mat som forteller™-konsept.

Prosjektet støttes av Innovasjon Norges omstillingsmidler for reiselivsutvikling i kjølvannet av Covid-19. Det skal bidra til at Oscarsborg Festning spisser sin profil også som destinasjon for gode matopplevelser.

Prosjektet inkluderer full oppgradering av Festningens to hovedkjøkken, mens samarbeidet med Bocuse d’Or Norge også vil gi utvalgte konkurransekokker mulighet for å trene frem mot konkurransene Årets kokk og Bocuse d’Or.

Eget treningskjøkken



Ett eget trenings- og konkurransekjøkken bygges etter Bocuse d’Or-standard i selve Hovedfortet, og vil også stilles til disposisjon som «pop-up kjøkken» ved spesielle anledninger.

– Med sin plassering i Hovedfortet på Oscarsborg Festning blir dette konkurransekjøkkenet både en general og en vinnerskalle verdig. Hovedfortet på Oscarsborg Festning er unikt med sin festsal, ordresal, tårnkammer og salonger hvor alle Norske Konger har spist. Der Kongen er gjest, og gjesten er Konge, sier Tony Eide, administrerende direktør i Festningshotellene i en pressemelding.

Systemet Mat som forteller™ er blant annet kjent fra NHOs årsmiddager siden 2018. Det er en systematisk metode for å skape gode måltidsopplevelser gjennom tematisering.

Sammen skal Oscarsborg Hotel Resort og Stiftelsen Norsk Gastronomi utvikle tre unike menyer basert både på festningens historie, geografiske plassering og mat-kulturelle fremtid. Første servering forventes våren 2022.

- Oscarsborg er en perle midt i fjorden. Det blir en spennende utfordring å få jobbe med kokkene og medarbeiderne der ute, leverandører rundt Oslofjorden, historikere og andre fagfolk for å skape et felles menykonsept, sier Sven Erik Renaa, styreleder i det norske Bocuseakademiet og styremedlem i Stiftelsen i meldingen.

Stiftelsen Norsk Gastronomi Stiftelsen bidrar til å utvikle norske kokketalenter til å bli blant verdens beste. Aktivitetene utvikler kokken og fagets omdømme og rolle i samfunnet. Er en pådriver for moderne norsk gastronomi og matkultur, basert på prinsipper om økt bærekraft, prestasjon, og deling av kunnskap og inspirasjon. Norsk Gastronomi (Bocuse d’Or Norge) omtales som ‘mesterkokkenes olympiatoppen’, og organiserer Årets kokk og Norges deltakelse i Bocuse d’Or, samt Årets unge kokk og Årets kokkespire

Hotellet er med sin helt unike historie og beliggenhet en naturlig reiselivsdestinasjon, både for dagsturer og lengre opphold.

- I den siste reiselivsstrategien løftes satsning på måltidsturisme fordi matopplevelser blir stadig viktigere for reisende. Land og regioner som lykkes med å skape kulinarisk mangfold og spennende måltidsopplevelser øker sin attraktivitet som destinasjon. Det gir samarbeidet en viktig tilleggsdimensjon knyttet til destinasjonsutvikling, sier Arne Sørvig, daglig leder i Stiftelsen Norsk Gastronomi.