Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Pasta, i et utvidet begrep, finner man fra de tradisjonelle variantene rundt Middelhavet til nudler i Østen til couscousvarianter på det afrikanske kontinent.

Pasta er referert til i dikt og nedskrivninger så langt tilbake som første århundre, i religiøse skrifter og i historier og fabler, og har vært sentral og brukt i ulike varianter over hele verden siden den gang. Basisen har vært å blande en mel av for eksempel ris eller hvete med veske til en fast smidig deig.

Pasta Foto: Monica Friedrich Johannessen

Fordelen med pasta historisk er at det krevde svært lite innsats og råvarer, man trengte ikke ovn og ikke minst lot den seg lett tørke og oppbevare og dermed ideell som forråd og handelsvare.

Det finnes mange gode tørkede varianter man kan bruke, men aller best blir pasta når man lager den selv. Det å ta seg tid for å lage hjemmelaget pasta, samle familien til å lage den sammen eller gjøre det til en meditativ aktivitet alene, vil mest sannsynlig gi deg masse glede og ende opp i et nydelig måltid.

I denne nord-italienske luksusvarianten benyttes kun eggeplommene og godt tipo 0, eller tipo 00, mel. Når man skal lage noe med så få ingredienser bør råvarene være av høyeste kvalitet, så bruk gjerne økologiske egg der hønene har fått naturlig fôr og ikke minst har det fint. Mel og egg kan fint knas sammen manuelt på bordet eller i en kjøkkenmaskin om man har det, det er viktig å fortsette til deigen er myk, elastisk og helt homogen.

Magisk pasta

Pasta Foto: Monica Friedrich Johannessen

For å unngå matsvinn kan alt benyttes, enten kan man benytte hele egget i pastadeigen, eller kan man bruke eggehvitene du har til overs til for eksempel en sunn deilig eggehvitteomelett til frokost eller smakfulle makroner til dessert.

Det er nå tid til at pastaen må få hvile. Pakk deigen inn i plastfolie og la den ligge i kjøleskapet i minst 30 minutter, men gjerne lenger, melet skal få lov å hydrere videre, glutenforbindelsene skal få slappe av. Dette er helt essensielt for at resultatet skal bli bra, med pastadeig som ikke har fått hvilt skikkelig blir pastaen seig og deigen blir vanskelig å arbeide med. Når deigen kjevles ut skal deigen holde formen, om den krymper tilbake har den trolig ikke hvilt nok.

Pasta i sentrum



Med denne grunnoppskriften får man magisk pasta som deretter kan formes etter fantasiens regler, den kan kombineres med alle råvarer eller spises helt alene. Tenk cirka 150 gram ferdig pastadeig per person for en generøs porsjon.

Har man latt pastaen hvile kan man fint kjevle ut pastaen med et vanlig kjevle og kutte opp fint bånd for rustikk tagliatelle, spagetti, cannelloni eller ravioli med en pizzakutter eller trerulle. Her er det ikke behov for ekstra kjøkkenutstyr. Selv om en enkel manuell pastamaskin tross alt gjør jobben noe enklere.

Pastaen skal være i sentrum, så lag delikate sauser og tilbehør uten for mye staffasje. Med egg og hvetemel har man benyttet to ingredienser, med god olivenolje er man oppe i tre og med salt fire, forsøk å lage retter der man bruker så få ingredienser til med denne pastaen.

Tenk lite, men bra, ingrediensene må være av topp kvalitet og helst i sesong. For eksempel denne pastaen kun blandet inn med de søteste sitronene fra Amalfi som er i sesong nå i januar og februar.

Foto: Monica Friedrich Johannessen

Oppskrift: Pastadeig

Ingredienser

100 gram tipo 0 eller tipo 00 mel

4 eggeplommer

Fremgangsmåte

Elt deigen til en homogen masse, cirka 10 minutt i en kjøkkenmaskin. La hvile i kjøleskap minst 30 minutter, men gjerne lenger.

Kjevle ut deigen og kutt i ønskede former. Kokes i saltet vann i cirka 3 minutt til al dente (litt tyggemotstand) avhengig av tykkelse på pastaen.

Oppskrift: Pasta a la limone med sjøkreps

Ingredienser

150 gram fersk pastadeig per person

1 sjalottløk

1 sjøkreps

Olivenolje

2 dl hvitvin

1 kg blåskjell (til blåskjellkraft)

2 stk Amalfisitroner

Fremgangsmåte

Stek sjalottløk i olivenoljen til myk på middels temperatur. Tilsett hvitvin og blåskjellkraft, øk temperatur og la koke inn. Tilsett skall og sitronsaft fra sitronene, sitronene varierer i surhet så viktig å tilsette gradvis til ønsket balanse. La koke inn og vend inn i ferdig kokt pasta.

Om du har fersk sjøkreps er det fantastisk her å grille dem og legge de på pastaen helt rent, kanskje med litt god olivenolje drysset over. Ferdig kokte sjøkreps kan kuttes i to og varmes varsomt med litt smør eller olivenolje i panne eller ovn.

Foto: Monica Friedrich Johannessen

Oppskrift: Pasta med hjerteskjell

Ingredienser

150 gram fersk pastadeig per person

1 sjalottløk

500 gram hjerteskjell

Olivenolje

2 dl hvitvin

Fremgangsmåte

Stek sjalottløken til den er myk i olivenolje på middels temperatur. Tilsett hvitvin, øk temperaturen og la den koke inn noe, tilsett hjerteskjell eller vongole og sett på lokk. La det dampe sammen til skjellene er åpnet. Bland inn ønsket mengde pasta og server med litt persille. Merk at man må la hjerteskjellene ligge minst en time under rennende vann for å få skylt ut sand fra dem.

Oppskrift: Ravioli med chevre og spinat med cherrytomatreduksjon

Ingredienser

150 gram ferdig pastadeig per person

400 gram fersk spinat

100 gram Chevre

300 gram cherrytomater

1 sjalottløk

Olivenolje

Fremgangsmåte

Tomatreduksjon

Kjør cherrytomater med en stavmikser til jevn masse. Stek sjalottløk i olivenoljen til myk på middels temperatur. Tilsett cherrytomatmiksen og la den redusere. Her kan man gjerne sile tomatene for en jevnere saus, eller la den være for mer rustikk følelse.

Ravioli

Kok spinat i lettsaltet vann 1-2 minutt. Avkjøl i kaldt vann, press så alt vann ut av bladene. Kjør spinat og chevre til en jevn masse i en kjøkkenmaskin. Kjevle ut pasta og form kutt dem til passende størrelser, legg så spinat og chevremiksen og lukk pastaputene, her kan man enten ha store pastaflak man bretter over seg selv, eller mindre like man presser sammen. Lurt å bruke litt vann som «lim».

Foto: Monica Friedrich Johannessen

Oppskrift: Canneloni med sesongens sopp og kål

Ingredienser

150 gram fersk pastadeig per person

500 gram ønsket sopp

Bechamelsaus (smør, hvetemel, melk, parmesan)

Spisskål eller annen ønsket kål.

Grønnkål

Parmesan nyrevet

Smør

Fremgangsmåte

Kutt sopp i mindre biter, la det dehydrere på lav varme sammen med ønsket mengde kål i panne i 30 minutter. Tilsett salt og pepper samt smør og øk varmen til smøret er absorbert.

Kjevl ut pasta og kutt de i litt større rektangler (cirka 10x15 cm). Legg kål og soppblandingen topp med rikelig bechamelsaus og lukk canneloniene. Topp med parmesan og sett i ovnen i 10 minutt på 200 grader.

Stek grønnkål i panne i smør til crispy, kan også gjøres i ovn på et bakepapir da med grønnkålen vendt inn i olivenolje.

Oppskrift: Tagliatelle med mozzarella -og aspargessaus

Ingredienser

150 gram fersk pastadeig per person

1 sjalottløk

Olivenolje

2 dl hvitvin

100 gram fersk mozzarella

200 gram asparges

Fremgangsmåte

Stek sjalottløk i olivenoljen til myk på middels temperatur. Tilsett hvitvin, øk temperaturen og la det koke inn noe, tilsett mozzarella til homogen saus. Smak til med salt, pepper og sitron.

Kok asparges i så lite vann som mulig i rundt fem minutt avhengig av størrelse til al dente, avkjøl i kaldt vann og sil av. Ta vare på kokevannet og kok dette inn ytterligere ved behov. Tilsett noe av aspargesvannet i sausen. Asparges kan varmes i den varme sausen 3 minutter før servering eller stekes i panne med olivenolje ved siden.

Vend inn pasta i sausen og server med litt parmesan og nykvernet pepper.