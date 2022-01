Oppskrift: Bestselger på markjordbær

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



– Gin ser ut til å være en voksende trend. I ginbaren vår har vi over 93 ulike typer gin fra hele verden, fra Japan til Argentina, sier Georgia Weston hos BA3 på Frogner i Oslo.

BA3 er oppkalt etter adressen sin, Bygdøy Allé 3, og beskrives som «et moderne hybridkonsept» med over 900 kvadratmeter med boltreplass. I de tre etasjene finner man en lounge og restaurant på første plan, ginbar og takterrasse øverst og lugn klubb i kjelleren – med matservering i hele huset.

Soho-inspirert



Stedet er forøvrig en del av byOSLO, utelivsaktøren som står bak steder som blant annet Nedre Løkka, Justisen og F6. Med sin egen Nordic Noir Gin, var det derfor naturlig for BA3 å ha en ginbar.

Med interiør som klassiske skinnmøbler og en ni meter lang bardisk, inspirert av London og spesielt den hippe bydelen Soho, ønsker BA3 imidlertid å skape en varm og innbydende atmosfære i et lekent miljø. Det skal deriblant den karakteristiske lyssettingen i rosa toner og neon sørge for.

LAGER DRINKEN: Georgia Weston, bartender hos BA3. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

Bestselgeren

– Wild As A Berry er en av bestselgerne våre og er en tvist på en klassiker – Negroni. I vår versjon bruker vi jordbærinfusert gin. Den har flere lag – det er ikke bare bitterhet i drinken, men også noe syrlighet og søthet, takket være jordbærene, forklarer Weston.

I fjor sommer plukket et par av BA3s bartendere ville markjordbær, som de ved hjelp av sous vide infuserte gin med.

Markjordbær smaker virkelig nostalgisk av barndommens somrer, og skal gi en annen opplevelse til drinken.

Har man ikke mulighet til å bruke sous vide for å infusere gin, kan man heller legge jordbærene på en ginflaske i fem dager i romtemperatur. Ginen bør være så kald som mulig, slik at alle smakene og aromaen virkelig blir trukket ut i ginen. Så siler man av bærene og voilà! Jordbærgin.

– Hell like deler jordbærgin, søt vermut og Campari i et røreglass fylt opp til kanten med is. Rør rundt i cirka 15 sekunder. Sil over et avkjølt glass og pynt med en stor isbit, gjerne en avlang type.

På BA3 borrer de hull i isbiten for å kunne dekorere med blomster som de stikker igjennom hullet. Orker du ikke peset, vil nok en remse appelsinskall holde i massevis.

DRINKEN: Wild as a berry Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finanavisen

Oppskrift: Wild As A Berry

2 cl Campari

2 cl vermut

2 cl gin infusert med jordbær

Blomster eller appelsinzest til garnityr