Vin til skreien

Januar er gjerne tiden for gjennomføring av nyttårsforsetter. De mest innbitte lar en hel måned være hvit. Vi lar det forbigå i stillhet til et annet år.

I horisonten for vinåret 2022 skjer det så mye spennende at det bare er å sette i gang med å nyte gode viner. Vi strekker derimot begrepet «hvit» måned ved å anbefale noen flotte hvite matviner til hvit fisk, og legger til noen smakstrender man bør sjekke ut.

Nye muligheter

Nytt år, nye muligheter til å smake vin. Spørsmålet man bør stille seg er om 2022 skal bli et gjensyn med gamle kjente, eller om man vil benytte muligheten til å utforske det store utvalget Vinmonopolet har. Vi er ikke i tvil.

Polet er i sitt livs form i sitt hundrede år. 31.153 ulike varelinjer er tilgjengelig for oss nordmenn i skrivende stund. Få – om noen – land i verden kan konkurrere med det utvalget.

Skrei: Årets første kulinariske høydepunkt

Med ankomsten av årets skreisesong står utvilsomt viner fra Beaujolais og Burgund høyt på smakelisten.

Vinområdene er klassikere, og i mange tilfeller overpriset i forhold til kvaliteten. Kombinert med et skreimåltid er derimot behovet for den dyreste vinen ikke til stede.

Skrei kan nytes sammen med både hvit og rød vin.

Skulle rødvin velges, gå for en avkjølt rød Beaujolais fra Jean-Paul Brun. Nydelig delikat syrlighet og en fruktdrevet stil med integrerte milde tanniner er fellesnevneren for disse vinene.

Vi går for hvitt

Selv har vi de senere årene foretrukket en god, hvit Burgunder fra Saint-Véran med et visst smørpreg og et moderat fatpreg.

Et lite tips er å dryppe noen få dråper sitronsaft over fisken like før servering. Syrligheten til sitrondråpene kombinert med rike fete sauser som hollandaise, beurre blanc eller sandefjordssmør gjør at du garantert har en vinner på menyen. Både kveite, piggvar og steinbit fungerer utmerket med samme tilbehør og viner.

Om du går for en mer tradisjonell mølje der både lever, rogn og fiskekjøtt serveres sammen får du en utfordring med den fete leveren. Løsningen er å velge en vin med markert syrlighet, moderat alkohol og fruktdrevet stil. Et klassisk valg er en tysk tørr Riesling, men Dirk Niepoort Loureiro Giro Sol Dócil 2020 fra Vinho Verde i Portugal er vårt absolutte førstevalg.

Sjelden har vi opplevd en vin som passer bedre til mølje.

Vinøse trender

Ser man på trendene i drikkemønsteret i Norge, vil viner fra kjølige vinområder med en viss nærhet til havet bli gode smaksopplevelser.

Se opp for viner fra portugisiske områder i eller ved Atlanterhavet: Bairrada, Vinho Verde, Madeira og Azorene for å nevne noen. I Portugal, spesielt i prisklassen over 250 kroner, finner man mange flotte viner.

Prøv ut svakvinene fra Dirk Niepoort. Disse vinene gir en god pekepinn på hvor bra Portugal kan fremstå.

Drikkevennlig som få

En langvarig trend er etterspørselen etter lettere rødviner med moderat alkohol og fruktdrevet leskende smak. Merk deg ordet «leskende», og jakt etter viner med den beskrivelsen.

Leskende smak er for oss forbundet med flott syrlighet kombinert med ren fruktighet uten at noen av dem er dominerende. Kall gjerne leskende viner drikkevennlige. Det sier mye om hvor populære disse vinene er blitt.

Pinot Noir fra California med den svært dyktige vinmakeren Hirsch og hennes 2018-årgang av San Andreas Fault fremstår som det beste eksempelet i basisutvalget til Vinmonopolet.