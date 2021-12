Denne kan man så klart spare på til neste år, men man kan også dra nytte av den utover det tradisjonelle julemåltidet.

Det finnes nemlig flere muligheter som gjør at du kan bruke disse akevittrestene selv etter julaften.

Akevitten kan brukes både som aperitiff eller avec til enhver anledning, man kan tilsette akevitt i mat, eller i en drink på f.eks. nyttårsaften. På denne måten kan dråpene nytes langt inn i det nye året, om du så drikker den etter tradisjon eller om du ønsker å prøve noe helt nytt.

Akevitt i cocktails

- Undersøkelsen vår viser at seks prosent av de som drikker akevitt bruker den til å lage drinker. Denne trenden har faktisk tatt mer av i utlandet enn i Norge, men vi ser nå at også nordmenn i større grad får øynene opp for akevitt som base i cocktailer, forteller Atle Minothi, ambassadør for norsk akevitt i Arcus, i en pressemelding i 2019

At akevitt har blitt så populært kan ha sammenheng med at det er en fin base der en ellers kunne brukt whisky. Fatlagret akevitt som Opland Small Batch Bourbon har for eksempel mye til felles med den amerikanske whiskyen bourbon.

Det finnes et hav av oppskrifter på akevittcocktails –og drinker, og under finner du oppskrifter for både den mer eller mindre erfarne drinkmikseren:

Oppskrift: Punsj over Linja

Du trenger:

3 l vann

600 g sukker

30 g Ascorbinsyre (fås kjøpt på apoteket)

40 g Lipton breakfast tea

70 cl. Lysholm LINIE Double Cask Sherry/Port

45 cl. St. Germain Hylleblomstlikør

50 cl. Sitronsaft

Slik gjør du: Først lager du te: kok opp vann i en kasserolle, og ha i sukker og askorbinsyre. Når sukkeret har løst seg opp, legger du teposene i kasserollen og lar de trekke en liten stund. Fjern deretter teposene, og sett kasserollen til side og la den kjøle seg ned.



Fyll en punsjbolle (eller liknende) med is og ha i teen. Tilsett deretter aquaviten, hylleblomstlikør og sitronsaften. Rør om, og pynt med noen skiver sitron..

Oppskrift: Akevitt Mule

Klassikeren Moscow mule, der vodkaen er byttet ut med akevitt. Veldig enkel og forfriskende.

Du trenger:

4 cl Løiten Linie Aquavit

1 dl Ingefærøl

Saften fra ½ lime

Slik gjør du: Det hele blandes, og serveres med isbiter. Server gjerne med en skive frisk ingefær.

Oppskrift: Aquavit Tonic (A&T)

Du trenger:

4 cl Lysholm No 52

8 cl Tonic

En sitron- eller agurkskive

Isbiter

Slik gjør du: Fyll et longdrinkglass med is. Hell akevitt over, og fyll opp med tonic. Gni en sitron- eller agurkskive langs kanten av glasset og legg den oppi glasset. Rør og server. TIPS: Prøv deg frem med annen garnityr! Hva med for eksempel grapefruit eller appelsin/klementin.





Oppskrift: Akevitt Sour

Du trenger:

4 cl Lyshom No 52

4 cl Sitronsaft

2 cl Sukkerlake (kok 1:1 vann og sukker)

1 Eggehvite

Ha i alle ingrediensene i en «shaker», og shake godt i 5 – 8 sek (til beholder er kald). Helle så over i et glass med isbiter.