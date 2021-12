Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Det hele startet med store drømmer i 1977 for den italienske forretningsmannen og entreprenøren Vittorio Moretti. Han ville lage den beste musserende vinen som fantes i Italia, og kalte drømmen sin Bellavista. Over 40 år senere er Bellavista betegnet som et ikonisk vinhus som er bejublet over hele verden.

Historie tilbake til 1277

Styrer vingårder: Francesca Moretti tar farens livsverk videre til nye høyder. Foto: Svein Lindin / Finansavisen

Navnet Franciacorta er lett å bli forvirret av, da det både er et geografisk område, en produksjonsmetode for musserende vin og navnet på en vin. Vinregionen Franciacorta brer seg over 2.902 hektar vinmarker i et kjølig og vinterkaldt klima mellom Garda-sjøen og Bergamo, rett sør for og ved den naturskjønne innsjøen Lago Iseo ved foten av Alpene. Historisk sett er det laget vin her helt tilbake til 1277, men da benevnt som Franzacurta.

Franciacortas produksjon er svært liten sammenlignet med Champagnes. 15,6 millioner flasker ble produsert i 2020, mens produksjonen i Champagne samme år passerte 231 millioner flasker. Eksporten er enda mindre – fortsatt eksporteres kun 10,9 prosent av totalproduksjonen i Franciacorta, resten selges i Italia. Bellavista har en årsproduksjon på cirka 1,2 millioner flasker.

Ville lage vin til egne venner

I utgangspunktet ville Vittorio Moretti kun lage vin til egne venner, men “vennene” ble flere og flere etter hvert som ryktet spredde seg. Siden første årgang i 1981 har Vittorio Moretti perfeksjonert kunsten å lage musserende vin , og salget har hatt en oppadgående kurve. Stadige utvidelser og konstante byggeprosjekter har dominert Bellevista fra starten, fortalte Vittorio Morettis datter Francesca Moretti til Kapital under et besøk nylig. Sammen med sin mann Mirco Carretti leder hun vindelen av Moretti-familiens virksomheter etter at faren trakk seg fra den daglige driften for noen år siden. Vittorio Moretti (79) er nå styreformann i familieselskapet.

Ved siden av vineriets stadige utvidelser har eiendommens formidable 203 hektar blitt delt opp i rundt 107 forskjellige parseller. Alt er drevet tilnærmet økologisk, og vinmarkene ser ut som et parkanlegg i forhold til sine naboer.



Små kvanta: Moretti-familien bidrar til at klosteret Santissima Annunciata fra 1449 i Monte Orfano og dens historiske vinmarker blir holdt i hevd. Fra eiendommen kommer det en spesiell og særegen hvitvin, Bellavista Convento della Annunciata. Foto: Svein Lindin / Finansavisen

Stor aktør

I tillegg til Bellavista eier Moretti-familien fem andre vineiendommer i Italia: Contadi Castaldi i Franciacorta, Acquagiusta Tenuta La Badiola i Maremma, Teruzzi i San Gimignano, Sella & Mosca i Sardinia og den vakre vingården Petra i Toscana. Familien er også involvert i hotellbransjen og eier luksushotellene L’Albereta i Erbusco og L’Andana i Grosseto. Totalt sysselsetter familien nærmere 800 personer inkludert hovedgeskjeften i entreprenørbransjen. Moretti-familien er en stor leverandør innenfor betongelementer, og byggherre.

– Min far Vittorio Moretti var opptatt av å bygge og utvide, forteller Francesca Moretti til Kapital. – Mine to søstre Carmen og Valentina har alle sine respektive ansvarsområder i Terra Moretti-gruppen. Vår generasjon er opptatt av å konsolidere økonomien i min fars prosjekter, sier hun.

For en italiener er Franciacorta det Champagne er for en franskmann:

– Vår vin er den beste musserende i hele verden. Vi skal ikke krangle om hvem som har rett, vi konstaterer bare at Bellavista lager musserende viner som i sine beste utgaver kan måle seg med Champagne av beste sort, sier Moretti.

203 hektar: Bellavista vinmarker er drevet tilnæmet økologisk, og vinmarkene ser ut som et parkanlegg i fohold til sine naboer. Foto: Svein Lindin / Finansavisen

Svært matvennlige viner

Fellesnevneren for alle vinene til Bellavista – ved siden av deres særegne flaskeform – er den fruktdrevne syrligheten som gjør vinene svært matvennlige. Boblene er alltid velintegrerte og bidrar til at vinene er lettdrikkelige. Vinen med den oransje etiketten har i over 40 år vært flaggskipet for Bellavista. Med under fem gram sukker pr./liter og druer basert hovedsakelig på Chardonnay fra 25 år gamle vinstokker, er Bellavista Grande Cuvée Alma Brut en trygg havn hva angår kvalitet og pris.

Den store styrken til Bellavista er imidlertid spennvidden i porteføljen, basert på smak, noe deres Bellavista Grande Cuvée Alma Non Dosato er et godt eksempel på. Helt uten restsødme og 6,4 gram syre/pr. liter er den en syrlig vin, men med basevin fra forskjellige år får Bellavista frem en helt fantastisk matvin til retter av skalldyr (naturell) og hvitfisk med smørsauser.

Bellavista Grande Cuvée Alma Rosé er den musserende rosévinen som går under radaren for mange. Etter vår mening er det den vinen i Alma-serien som er Bellavistas beste allround-vin.

De eldste er best

Kobler man på lengre lagringstid, eldre vinstokker og mindre avlinger, får man frem hvorfor Franciacorta og Bellavista kan hamle opp med Champagne på sitt beste. Ikke nødvendigvis på likhet, men på konsentrasjon, syrlighet og lengde.

Deres Bellavista Franciacorta Satèn 2016 er definisjonen av konsentrert eleganse kombinert med flott iboende syrlighet. Toppvinen Bellavista Franciacorta Vittorio Moretti står ikke tilbake for noen musserende viner i hele verden, inkludert Champagne.

Franciacorta-vinene produseres på Methode Champenoise, eller Metodo Classico som det heter i Italia. I det italienske lovverket defineres både innhold (druer og dosage) og produksjonsmetode meget nøye, og det kreves til dels mer av Franciacorta-vinene enn av en Champagne. Blant annet må en Franciacorta ligge på bunnfallet i flaske i minimum 18 måneder, mot 15 i Champagne. Totalt kreves en minimum liggetid før salg på 25 måneder.

For årgangsutgaver og enkeltvinmarksviner (“cru”) er kravet minst 30 måneder på bunnfallet, og minst 37 måneder totalt, dvs. det samme som i Champagne.

Akkurat som i Champagne: Franciacorta-vinene produseres på Methode Champenoise, eller Metodo Classico som det heter i Italia. Foto: Svein Lindin / Finansavisen

Det store forspranget

Med over 290 års forsprang siden Champagne-huset Ruinart ble stiftet i 1729, har Champagne utviklet seg til å bli en gigantisk markedsføringsmaskin på godt og vondt. Om man ser mot Franciacorta, er det de siste 30 årene utviklingen har skjedd. Tradisjonelt har vinene blitt solgt i Italia og eksportert lite, men i løpet av de siste 20 årene har antall produsenter økt fra 29 til 121.

Den første årgangen med Franciacorta ble laget av produsenten Guido Berlucchi i 1961. Franciacorta fikk opprinnelsesbeviset DOC-status i 1967, og fra 1995 har området hatt DOCG-status. Etter 1995 er det kun musserende med benevnelsen Franciacorta som etter loven kan lages i området.

Sammenlignet med Champagne, som har en svært lang historie, er altså Franciacorta fremdeles i sin “ungdom”. Disse vinskattene fra Franciacorta er verdt å kjøpe og utforske. Generelt øker salget at musserende vin år for år, noe som gir store muligheter for den lille skatten Franciacorta i nord-Italia. Årsaken er at Franciacorta har muligheten til å utvide antall hektar mens Champagne ikke har anledning til det.