Denne artikkelen ble først publisert i HusGlede.no

Gå julen i møte med noen herlige mocktail som skaper god stemning for både små og store.

Vi har funnet to deilige varianter som toppes med tonic i forskjellige smaker og er virkelig vell verdt å prøve.

Moctail serveres kald, med isbiter og kan varieres i det uendelige.

Alkoholfri Christmas Mule.

En Christmas Mule mocktail med smak av ingefærøl, fersk limesaft og eplejuice i et fantastisk kobberkrus, fylt med isbiter, kommer til å gjøre deg kjempepopulær blant gjestene dine.

Med et kobberkrus holder drinken seg frisk og kald lenge, samtidig som det ser utrolig flott ut.

Du kan også servere mocktailen i et vanlig høyt glass. Mocktailen er frisk med et syrlig hint og toppes med deilig ingefærøl som setter prikken over i´en.

Dette trenger du til én person:

1 cl ferskpresset limesaft

8 cl eplejuice

8 cl Fever Tree Ginger Beer

Slik gjør du:

1. Fyll en kopp, gjerne et kobberkrus, eller et høyt glass, med isbiter.

2. Tilsett limesaft og eplesaft.

3. Rør rundt og topp det hele med Fever- Tree Ginger Beer.

Servér gjerne med 3 epleskiver og 1 stjerneanis.

Tips: For å slippe at eplet får brunlig farge kan du har noen sitrondråper over så holder det seg friskt og fint i fargen.

Annerledes vri på julegløggen.

Frisk Gløgg med Tonic

En ny og smakfull vri på den alkoholfrie julegløggen.

Serverer du den med iskald kvalitetstonic får du et forfriskende og annerledes alternativ som mange kommer til å glede seg over.

Dette trenger du til én person:

6 cl gløgg

12 cl Fever- Tre Premium Indian Tonic

Slik gjør du

1 Fyll en kopp eller et glass med isbiter

2 Tilsett alle ingrediensene og rør forsiktig med en skje.

Servér med én appelsinskive, fem kryddernelikker og én kanelstang.

Julen trenger ikke å fylles med alkohol, og en mocktail smaker vel så godt, om ikke bedre, enn en cocktail.

Gleden er også stor hos de mindre som kan få servert det samme som alle de andre, og i tillegg blir det enkelt og greit for deg.

Moctails har deilige friske smaker og har du tid kan du lage ispinner av en ferdig blandet mocktail.