– Vi liker å bruke ingredienser i drinkene våre som vi også bruker på kjøkkenet, sier Alexander Joe Smyth-Olsen, daglig leder på Generasjonsbaren ved Youngstorget i Oslo.

Frem til i fjor var baren kjent som Gunnars Generasjonsbar. Etter at Gunnar valgte å forlate stedet, har de tweaket på konseptet, fra brunsjsted og cocktailbar, til matbar med en enkel, men kvalitetspreget meny.

Med navnet «generasjonsbar» skal stedet appellere til – nettopp – alle generasjoner. Det med avslappet, men høy og god stemning hele dagen – med både digge cocktails, ølmugger, vin og sangria, i tillegg til matservering.

Generasjonsbar for alle

LAGER DRINKEN: Alexander Joe Smyth-Olsen ved Generasjonsbaren. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

– Her skal hvem som helst kunne komme inn fra gaten enten i dress eller joggebukse, og få muligheten til å nyte mat som de muligens ellers ikke ville finne noe annet sted enn i en fine dining-restaurant, sier Smyth-Olsen.

Nå gjenspeiler stedet det de ansatte synes er gøy, nemlig god mat og musikk – fra hele verden. Generasjonsbaren forsøker også å bruke ingredienser i maten som ikke så ofte blir brukt. Resultatet er retter som for eksempel shish kebab med kyllinghjerte.

Også på cocktailmenyen er det kun fantasien som setter grenser, hvor alt av ingredienser lages fra bunnen av – og gjerne tar flere dager å fremskape.

– Vi har drinker som kanskje kan virke skumle for noen, som en drink med Fernet Branca i. Men den smaker jo ikke av Fernet – det sørger søt bjørnebærlikør for, sier Smyth-Olsen.

Drinkene til Generasjonsbaren har ikke navn, men tall. Og det av en god grunn:

– Har en drink et kjempekult navn, så vil alle ha den fordi det nettopp er et kult navn. Vi er litt lei av at folk vil ha «den blå drinken» eller «den med den røde pynten som så digg ut». Med nummer er det enkelt for oss å bytte ut menyen, og gjestene leser den og vet faktisk hva de bestiller og får, sier han.

– Nr. 4 er en drink som inneholder tequila og mezcal som gir den røyksmak, i tillegg til jalapeñosirup som gjør den spicy, men ikke for sterk, lime som gir syre og ananasjuice som gir naturlig sødme. Drinken har både røyk, frukt og syre som passer godt sammen.

I tillegg har drinken krydder på kanten av glasset, kalt tajin.

– Smør juicen fra en lime rundt kanten på et rocksglass, så krydderet setter seg. Dypp glasset i tajinblandingen. Hell alle ingrediensene i en tom shaker uten is. Fyll opp med isbiter til toppen av shakeren og rist hardt. Dobbeltsil drinken over rocksglasset, fyll opp til kanten med isbiter, og pynt med en tørket limeskive.

DRINKEN: Nr.4, som servert på Generasjonsbaren i Oslo. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

Oppskrift: Nr.4

2 cl tequila

2 cl mezcal

3 cl jalapeñosirup

2 cl limejuice

2 cl ananasjuice

Tørket limeskive og tajinblanding til garnityr

Jalapeñosirup

Sukkerlake (simple syrup)

Jalapeños (tre stk pr liter sukkerlake)

– Kjør sukkerlaken og jalapeños i en blender. Dobbeltsil over i en egnet beholder for å fjerne steiner og lignende.

Tajinblanding

6 ts paprikapulver

2 ts røkt paprikapulver

4 stk dehydrert limeskiver

0,5 ts cumin

1 ts hvitløkspulver

1 ts løkpulver

0,5 ts cayenne pepper

1 ts sort pepper

– Bland alle ingrediensene sammen og kjør i en høyhastighetsblender i 40 sekunder.