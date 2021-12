Når det kommer til den tradisjonelle julematen, så er det snakk om en del kraftige smaker og mye fett, og det er vanskelig å pare dette med en vin eller liknende.

Man trenger en akevitt med litt kraft, mye smak og en høy alkoholprosent. Dette har med å gjøre at akevitt bærer smak samtidig som den har en rensende effekt. Når det er sagt så er det viktig å drikke akevitt "riktig" for å oppnå de gode smakene.

Ifølge en undersøkelse utført av Opinion i fjor (2018), på vegne av Arcus, drikker nordmenn som regel akevitt feil. Med dette menes at de fleste ikke vet at serveringstemperatur er en viktig faktor. Hele 42 prosent av nordmenn drikker akevitt til jul, og over halvparten drikker den ikke etter akevittekspertens anbefalte instruksjoner.

Akevitt skal drikkes romtemperert

Akevitt skal nemlig ikke serveres for kald. Rundt halvparten av nordmenn som drikker akevitt, gjør likevel det. Mer nøyaktig foretrekker rundt én av tre å servere akevitt kjøleskapskald og 15 prosent liker den dypfryst. Samtidig drikker 41 prosent akevitt romtemperert. I følge Ambassadør Minothi, skal akevitt serveres romtemperert, men svaret er likevel ikke helt svart-hvitt.

– En god tommelfingerregel er å servere fatmodnede akevitter, de en gjerne kaller for brune akevitter, ved romtemperatur på 18°C til 20 °C. Blanke akevitter, derimot, kan serveres noe kaldere –til rundt 12°C til 16 °C, forteller Minothi i en pressemelding i 2019.

Minothi trekker frem Gilde Juleaquavit som et eksempel på en akevitt som skal serveres romtemperert, og Gilde Aquavit Dill, og Simers Taffel, er eksempler på de som kan serveres noe kaldere.

– Grunnen til at riktig temperatur er elementært for hvordan akevitten skal drikkes har med smak å gjøre, og selvfølgelig hvilke matretter den skal pares med, fortsetter Minothi.

For fatmodnede akevitter gjør «riktig» temperatur at smaken kommer bedre frem. Når det kommer til blanke akevitter, drikkes dette gjerne til sjømat eller liknende, og da smaker det bedre med en litt kaldere akevitt. Når akevitten er litt kaldere blir også smaken av alkohol dempet.

Det er også viktig å merke seg at hvis akevitten blir for varm blir heller ikke smaken veldig fremtredende.

Mange serverer akevitt til julemiddagen. Noen påstår at det hjelper dem med å fordøye den tunge maten. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ribbe den soleklare julefavoritten

Julen er synonym med deilig mat, men hva spiser egentlig nordmenn flest til jul? Blant respondentene i undersøkelsen fra Opinionen peker ribbemiddag på juleaften seg frem som en klar favoritt. Over halvparten spiser ribbe, og et godt stykke bak ligger de som spiser pinnekjøtt med 38 prosent.

Tall fra undersøkelsen viser også at sannsynligheten for at du drikker akevitt til julemiddagen er svært høy dersom det er ribbe som blir servert. Blant de som spiser torsk eller lutefisk, som utgjør 10%, er det hele 57 prosent som serverer akevitt.

At det er akevitt mange drikker til juleribben er kanskje ikke så tilfeldig. Ribbe er en tyngre rett som passer godt sammen med sterkere brennevin. Likevel kan også geografien fortelle oss noe om hvordan ribben og akevitten har blitt en folkekjær duo i juletider. Ribbe er den soleklare favoritten når østlendinger skal velge julemåltid. Samtidig er det jo nettopp på Østlandet de aller fleste poteter – akevittens hovedingrediens – blir produsert. Da er det nok ikke så tilfeldig at ribben og akevitten nærmest blir uadskillelige for mange nordmenn når julen nærmer seg.

Akevitt - en liten følgesvenn til julematen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hva skal man gjøre med akevittrestene etter jul?

Når julaften begynner å gå mot slutten, og mat og drikke er konsumert i volumer, har mange nordmenn fortsatt akevitt til overs, «resteakevitt». Denne kan man så klart spare på til neste år, men man kan også dra nytte av den utover det tradisjonelle julemåltidet.

Det finnes nemlig flere muligheter som gjør at du kan bruke disse akevittrestene selv etter julaften. Akevitten kan brukes både som aperitiff eller avec til enhver anledning, man kan tilsette akevitt i mat, eller i en drink på f.eks. nyttårsaften.

På denne måten kan dråpene nytes langt inn i det nye året, om du så drikker den etter tradisjon eller om du ønsker å prøve noe helt nytt.

DAGENS DRINK: Himkok serverer gjerne akevitt utenfor den typiske sesongen. Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

Akevitt i cocktails

- Undersøkelsen vår viser at seks prosent av de som drikker akevitt bruker den til å lage drinker. Denne trenden har faktisk tatt mer av i utlandet enn i Norge, men vi ser nå at også nordmenn i større grad får øynene opp for akevitt som base i cocktailer, forteller Minothi.

At akevitt har blitt så populært kan ha sammenheng med at det er en fin base der en ellers kunne brukt whisky. Fatlagret akevitt som Opland Small Batch Bourbon har for eksempel mye til felles med den amerikanske whiskyen bourbon.

Det finnes et hav av oppskrifter på akevittcocktails –og drinker, og under finner du oppskrifter for både den mer eller mindre erfarne drinkmikseren:

Oppskrift: Punsj over Linja

Du trenger:

3 l vann

600 g sukker

30 g Ascorbinsyre (fås kjøpt på apoteket)

40 g Lipton breakfast tea

70 cl. Lysholm LINIE Double Cask Sherry/Port

45 cl. St. Germain Hylleblomstlikør

50 cl. Sitronsaft

Slik gjør du: Først lager du te: kok opp vann i en kasserolle, og ha i sukker og askorbinsyre. Når sukkeret har løst seg opp, legger du teposene i kasserollen og lar de trekke en liten stund. Fjern deretter teposene, og sett kasserollen til side og la den kjøle seg ned.



Fyll en punsjbolle (eller liknende) med is og ha i teen. Tilsett deretter aquaviten, hylleblomstlikør og sitronsaften. Rør om, og pynt med noen skiver sitron..

Oppskrift: Akevitt Mule

Klassikeren Moscow mule, der vodkaen er byttet ut med akevitt. Veldig enkel og forfriskende.

Du trenger:

4 cl Løiten Linie Aquavit

1 dl Ingefærøl

Saften fra ½ lime

Slik gjør du: Det hele blandes, og serveres med isbiter. Server gjerne med en skive frisk ingefær.

Oppskrift: Aquavit Tonic (A&T)

Du trenger:

4 cl Lysholm No 52

8 cl Tonic

En sitron- eller agurkskive

Isbiter

Slik gjør du: Fyll et longdrinkglass med is. Hell akevitt over, og fyll opp med tonic. Gni en sitron- eller agurkskive langs kanten av glasset og legg den oppi glasset. Rør og server. TIPS: Prøv deg frem med annen garnityr! Hva med for eksempel grapefruit eller appelsin/klementin.





Oppskrift: Akevitt Sour

Du trenger:

4 cl Lyshom No 52

4 cl Sitronsaft

2 cl Sukkerlake (kok 1:1 vann og sukker)

1 Eggehvite

Ha i alle ingrediensene i en «shaker», og shake godt i 5 – 8 sek (til beholder er kald). Helle så over i et glass med isbiter.