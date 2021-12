At akevitt bedrer fordøyelsen når man spiser fet julemat er en velkjent påstand. Mytene om akevittens helsebringende egenskaper kommer fra gammelt av, da akevitt først og fremst ble brukt i medisinsk sammenheng.

Nå vet vi at akevitt ikke kan kurere verken pest eller kolera, men troen på at den hjelper på fordøyelsen kan i hvert fall ha en viss placeboeffekt.

Tradisjon eller funksjon?

Jula er en høytid spekket med tradisjoner, og for mange er et lite glass akevitt eller to til julematen noe som hører med. Mange assosierer nettopp akevitt med den smakfulle maten vi spiser i høytiden – enten det er pinnekjøtt, ribbe eller lutefisk. Og akevitt har faktisk en funksjon, dog ikke for fordøyelsen.

- Den tradisjonelle norske julematen har ofte kraftige smaker og mye fett. En kraftig, tradisjonell akevitt fungerer da som en smaksmessig kontrast til maten. Akevitten renser munnen og nullstiller smaksløkene før neste munnfull, noe som gir en bedre måltidsopplevelse, forteller Morten Thyregod Paulsen, smaksutvikler i Anora, i en pressemelding.

Juleakevittbord Foto: Arcus

Slik skal akevitt serveres



Akevitt skal serveres temperert (16-18 grader) og i tulipanglass, og man skal nippe til den i kombinasjon med maten.

Øl er en selvsagt følgesvenn, men du kan gjerne velge et alkoholsvakt alternativ, og husk alltid et glass vann ved siden av.

-Til lettere juleretter vil jeg anbefale mildere akevitter som gir mer balanse og harmoni mellom mat og drikke. Generelt kan man si at smakene i norsk akevitt er skreddersydd til å passe sammen med øl og norsk julemat. Mitt tips er å ta flere små nipper av akevitten sammen med maten under måltidet i stedet for å ta en eller to store skåler, sier Paulsen.

Akevitt til ribbe

Akevitt er en perfekt følgesvenn til ribba, og da gjerne en fatmodnet akevitt, som en juleakevitt. Prøv også gjerne akevitt tilpasset spesielt for ribbe, som har mer kraft og styrke for å matche krydderet i ribba.

Øl: Til akevitten og ribba anbefales det å ha et øl til. Gjerne en juleøl med et godt maltpreg, en bayertype eller en lettøl med litt smakskraft.

Akevitt til pinnekjøtt

Når man skal velge akevitt til pinnekjøtt så er det flere gode alternativer. Man kan godt velge en fatmodnet akevitt, dette komplementerer det «søte» tilbehøret som kålrabistabbe og poteter.

Man trenger en akevitt med litt kraft, mye smak og en høy alkoholprosent. Velg en fatmodnet akevitt med tydelig fat- og krydderpreg, som er lagret i rundt 1-2 år og som er spesialtilpasset den norske tradisjonsrike julematen.

Prøv også gjerne en akevitt tilpasset spesielt for pinnekjøtt som passer helt perfekt til det salte kjøttet.

Øl: Til pinnekjøtt og akevitt anbefaler vi et tradisjonelt øl krydret med einer eller liknende for det absolutte beste resultatet. Kan også pares med lettøl, eller alkoholfritt juleøl.

Akevitt til lutefisk

Til den tradisjonsrike fisken hører det naturligvis med tradisjonsrik drikke, nemlig øl og akevitt.

Lutefisken i seg selv er relativt nøytral i smak. Dermed er det tilbehøret som bestemmer hva man bør servere i akevittglasset. Med mye fett og kraftige smaker passer det med en fatmodnet akevitt og øl, drikke som håndterer alle smakene på en god måte.

Øl: Til lutefisk og akevitt anbefales det å ha et øl til. Gjerne en juleøl av den gode gamle sorten, som man får kjøpt på Vinmonopolet.

Visste du at i motsetning til danske og svenske varianter, er norsk akevitt modnet i minst seks måneder på gamle sherryfat? Det gjør smaken rundere og mer kompleks, mens alkoholen løser opp fettet og virker rensende i munnen.

Et passende fatpreg, en stor andel krydder og rester av sherry fra eikefatet gjør at akevitt passer perfekt til tradisjonell norsk julemat, som er kraftig og fet.