Grådi: Mer enn brukbar brunsj på Tøyen

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Det er 15. desember og nye, strenge coronatiltak henger tungt over Oslo. Det samme gjør skyene. På vei til sitt opprinnelige mål for dagens bespisning oppdager lunsjduoen at restauranten har valgt å holde stengt. Forståelig nok.

– Kjipt. Jeg hadde gledet meg, puster Long litt skuffet.

– Ingen fare, melder Short og proklamerer om et sted han med sikkerhet vet er åpent.

De to svinger ned til t-banen og tøffer med sine enkeltbilletter til Tøyen. Nabolagsstedet Grådi har de allerede testet tidligere. Men da var det sommer. Og kalenderen viste 2018. Short mimrer om god mat, men kun én servitør på jobb den varme julidagen for tre år siden.

– Da rullet vi terningkast tre. Jeg har troen på at det er bedre denne gangen, smiler han.

I NABOLAGET: Forrige gang lunsjduoen besøkte Grådi på Tøyen var i 2018. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Innenfor dørene på hjørnet av Sørli plass er det varm og godt. Nesten alle bordene er besatt - med god avstand, og servitøren beveger seg fra bord til bord med munnbind. Long og Short, som i lys av sitt spontanbesøk ikke har booket bord – stikk i strid med tospannets modus operandi, får kapret ett av de siste bordene i restaurantlokalet.

– Bare unge folk her jo, hvisker Short i det han raskt sjekker hvem de skal dele det teglsteinskledde lokalet med.

Long ser rundt seg, og ser seg enig. Ikke et eneste ansikt over 35 ser ut til å ha funnet veien til Grådi denne onsdagen. Tre kompiser er samlet på det ene bordet. En venninnegjeng på det andre. Mange har tilsynelatende latt seg friste av de alkoholfrie cocktailene på menyen.

– Sjekk vinskapet. Der ligger det mye naturvin og Instagram-favoritter, nikker Long.

Short, en vinøs analfabet, ser bare etiketter med venstrehåndstegninger.

PÅ INNSIDEN: Lokalene er innredet med skandinavisk stil. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Pannekakebonanza

I menyen på lunsjduoens mobiltelefoner er det noe de umiddelbart legger merke til.

– Wow. Her var det mye vafler og pannekaker, sier Short.

I lunsjtider består menyen av et utvalg snacks, noen brunsjretter og en dessert. Tilnærmet alle brunsjrettene kan serveres med en stabel av pannekaker med pasjonsfrukt på siden.

– Fiffig konsept, men jeg tror jeg står over pannekakene akkurat til lunsj, sier Long.

Brunsjrettene består av blant annet fritert kylling på vaffel og diverse toast med trøffel, rødbet eller skogsopp.

Lunsjkameratene går for hver sin hovedrett, og hummus med surdeigsbrød fra Ille Brød på deling.

Drinken har regjeringen på forhånd bestemt skal være alkoholfri. Heldigvis har Grådis meny en god dose av slikt, alle dekorert i skriftform med leskende navn. Drikkebestillingen kommer på bordet etter få minutter. En drink basert på rabarbra til Long, og en hylleblomstdrink til Short.

– Men hadde det ikke vært mer naturlig å få hummusen nå også, i stedet for å vente til all den andre maten? spør Short.

Han er sulten.

KIMCHIKRABBE: Laget med smørstekt brioche, krabbe, kimchimajones, vårløk, syltet chili og sesamfrø. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Sprø kylling

Short får servert en av «Grådis favoritter», en kombinasjon av fritert kylling på vaffel, med chilimajones, salsa og syltet daikon. Og pannekaker ved siden av. Long gikk for retten kimchikrabbe, laget med smørstekt brioche, krabbe, kimchimajones, vårløk, syltet chili og sesamfrø.

– Kyllingen er veldig sprø. Og ikke minst velsmakende.

Short sjonglerer bestikket.

– Den tykke vaffelen i bunnen kunne på sin side hatt litt mer pizazz. Selv om dressingen har en spicy avslutning.

Sideretten, eller den medfølgende desserten om du vil, er pannekaker med pasjonsfrukt.

– Digg, med en syrlig tvist blant alt det søte.

Long er like fornøyd med krabberetten sin.

– Denne er akkurat passe spicy, og med ordentlig smak av krabbe. Jeg liker at de ikke har overskygget skalldyrsmaken med saus, men latt den dominere. Briochen under krabben er god, men kunne gjerne vært litt mer luftig.

Upersonlig service

– Noe grunnet bestilling via QR-koden har vi ikke hatt spesielt mye interaksjon med servitøren, men hun ser jo ut til å ha nok å gjøre. Samtidig er det jo litt vanskelig å trekke for det nå som mange heller stenger i disse dager. En firer, spør du meg, sier Short.

– Jepp. Dette er et godt restaurantbesøk, men ikke noe å skrive overentusiastisk hjem om. Den upersonlige servicen trekker dette ned for meg, istemmer Long.

Prisene for brunsjrettene varierer fra 140 til 280 kroner for rettene inkludert pannekaker. Og de alkoholfrie drinkene koster 95 kroner.

– Det er ikke noe å si på prisene, de er helt greie. Men 95 kroner for en cocktail uten alkohol føles litt i meste laget. Selv om de var veldig gode, sier Long.

Grådi - Terningkast: 4

En trivelig nabolagsrestaurant på Tøyen. Enkle, velsmakende retter som smaker enda litt bedre enn forrige besøk. Lunsjduoen savner fortsatt mer service.

Sted: Sørligata 40, Tøyen.

Pris for lunsjretter: 140 til 280 kroner.

Tid før maten kom: 14 min.

Besøkt: 15. desember 2021.