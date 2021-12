Bakelandslaget til VM i januar

Det er første gang det norske laget deltar i det som blir regnet for å være verdens viktigste og mest prestisjetunge konkurranse for bakere. Bare det å være kvalifisert er en bragd i seg selv.

Coupe du Monde de la Boulangerie ble startet i 1992, og har siden blitt holdt hvert tredje eller fjerde år. Formålet med konkurransen er å samle håndverksbakere fra hele verden for å feire faget, dele kunnskap om tradisjonelle baketeknikker og gjeninnføre verdien av bakefaget som et håndverk.

Viser frem norsk bakekunst



Tolv land får være med i konkurransen, og den norske deltagelsen i neste års konkurranse har stor betydning for hele den norske baker- og konditorbransjen. I et slikt mesterskap får vi vist frem norsk bakekunst og særpreg for hele verdenseliten.

Det norske laget består av Rémy Corbet (Mesterbakeren), Trude Brendehaug (Bollebar) og Xiao Juan Peng (Naustdal Dampbakeri).

Corbet er egentlig trener for laget, men har nå steppet inn for Fredrik Lønne (Harmoni Håndverksbakeri) som valgte å trekke seg pga. smittesituasjonen. Det har aldri før vært satset så tungt på et mesterskap for norske bakere, og Corbet har som mål at Norge lander på øverste halvdel av resultatlisten.

Tema for konkurransen er "kjærlighet", og det norske laget jobber hardt med produkter som skal skille seg ut på smak og estetikk.

Særpregede norske surdeigsbrød

– Vi har satset på norske råvarer og norske smaker. Det er kanskje litt dristig, men norske råvarer er av høy kvalitet og gir produktene særpreg. Det gjelder både innenfor søtbakst og brød. Det er et fortrinn vi ønsker å utnytte, sier Corbet i en pressemelding fra Baker- og konditorbransjens Landsforening.

For eksempel er grovt mel vanlig i Norge. Dette gir særpregede surdeigsbrød, og har ofte pleid å få oppmerksomhet i internasjonale konkurranser. Det norske laget kan likevel ikke bare bruke norske råvarer, da det er krav om å bruke en viss andel fransk mel, blant annet i baguetter.

Rémy Corbet, Trude Brendehaug og Xiao Juan Peng har hovedansvar for hver sin kategori, som er henholdsvis brød og baguetter, søtbakst og brødskulptur. I tillegg samarbeider laget om en fjerde kategori som er sandwich.

Mesterskapet går fra 22. til 25. januar, og hvert lag har to dager til rådighet. Dag en er forbeholdt oppveiing og tilrettelegging for dag to som er selve bakedagen. Det norske laget skal i ilden 23. og 24. Januar.