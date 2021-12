Mens både julemiddagen og favorittjulekaken varier rundt om i landet, er nordmenn mer samstemte om juledesserten. Riskrem er den mest populære juledesserten over hele landet, og nesten annenhver person spiser riskrem (46 %) på julaften.

I Midt-Norge får riskremen imidlertid konkurranse av en annen kremdessert; mange trøndere foretrekker multekrem (29 %) som dessert på julaften.

Krem er viktig ingrediens i julen

Listen over nordmenns dessertfavoritter viser at krem er en viktig ingrediens i julefeiringen. Fløte er en fellesnevner i de mest populære dessertene vi spiser i julen. Etter riskrem (46 %) og multekrem (17 %) følger karamellpudding (8 %) og is (6 %).

– Norske meieriprodukter har topp kvalitet, og i julen vil vi kose oss med det aller beste. Desserttradisjonene er veldig stabile, og både riskrem og multekrem er tradisjoner vi tror vil holde seg i lang tid, sier ernæringsrådgiver Terese Glemminge Arnesen i Opplysningskontoret for meieriprodukter.