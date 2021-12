Julen er en tid for tradisjoner, og det gjelder også i matveien. For de fleste av oss betyr det at vi spiser svineribbe eller pinnekjøtt til middag på julaften, men det er ikke nødvendigvis det alle i den oppvoksende generasjon ønsker seg.

I en undersøkelse gjennomført i oktober 2021 av analyseselskapet YouGov på oppdrag fra MatPrat og Opplysningskontoret for brød og korn tyder nemlig svarene på at unge er mindre tradisjonsbundne enn eldre når det kommer til mat på julaften.

På spørsmål om hva slags mat de ville spise på julaften om de selv fikk velge, svarer 15 % av 18-29-åringene at de kunne tenkt seg å spise kalkun, mens 13 % ville valgt pizza.

Og 11 % svarer at de kunne tenkt seg å spise vegetarmat på julaften om de selv fikk velge.

Tradisjonsretter som ribbe og pinnekjøtt er likevel fortsatt mest populære, også blant de unge. 28 % av unge mellom 18 og 29 år ville valgt seg ribbe på julaften, mens 37 % ville valgt pinnekjøtt.

Jul opp pizzaen

Nå er det ikke alle som kan tenke seg å bytte ut de tradisjonsrike herremåltidene på julaften – men romjulen er en fin anledning til å prøve noe nytt.

– De unge har av natur behov for å utfordre tradisjonene og romjulens koselige kvelder kan brukes til å lage mat på ungdommens premisser. La poden lage pizzaen selv, for det er enkelt og ekstra godt å spise mat man selv har laget, sier daglig leder Torunn Nordbø i Opplysningskontoret for brød og korn, i en pressemelding.

Hun har flere ulike oppskrifter på pizzadeig, og har gode tips for å gjøre den populære italieneren mer julete. Og en stor fordel med pizza, er at deigen kan lages opp til tre dager i forveien, bunnen kan også halvstekes og fryses slik at det blir færre oppgaver i julen.

– Hadde du ribbe på julaften, er restene supert å bruke på pizzaen. Dryss over granateplekjerner og hakkede hasselnøtter, og vipps har middagen fått en smak av jul. Julepølsen du har til ribba, eller medisterbollene, sammen med en håndfull grønnkål og noen ringer rødløk gir også et typisk julepreg, sier hun.

Rester av pinnekjøtt egner seg også godt på pizza. En neve finsnittet rødkål og tørkede tranebær gir både farge og smak til matretten.