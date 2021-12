Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



– Izakaya er en type japansk bar som serverer alkohol og småretter i en uformell og sosial setting, sier Vilde Holth, daglig leder og restaurantsjef på Issho i Oslo.

Hos matbaren midt i Strøgetpassasjen ved Youngstorget står izakaya i sentrum – altså kalde og varme småretter på deling. Men de håper å utvide til mer bardrift på kveldstid etter hvert.

– Issho betyr sammen, så her deler man et måltid sammen. Tanken er å ha masse bra småretter, en god cocktailmeny og vinliste og et godt utvalg japansk øl, fortsetter hun.

LAGER DRINKEN: Vilde Holth, daglig leder og restaurantsjef og Pawel Tomiczek, bartender på Issho i Oslo. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

Cocktails med japanske ingredienser



Stedet har seks ulike såkalte huscocktails, laget med typisk japanske ingredienser eller som klassiske cocktails med en japansk tvist. Issho har eksempelvis en cocktail med kirsebærlikør, inspirert av sakura, kirsebærblomstringen i Japan. Eller en Tokyo Negroni med sake istedenfor gin.

– Vi bruker mye japansk gin og whisky, noe Japan er veldig gode på. Ellers bruker vi en del sake i drinkene våre, både klassisk sake og umeshu, som er sake blandet med fruktjuice.

Som så mange andre nyoppstartede steder i hovedstaden, åpnet også Issho midt oppi corona i august 2020, og har vært stort sett stengt siden. Etter en god matanmeldelse har matbaren fått mange gjester, ifølge Holth.

– I og med at vi ligger i det området vi gjør, og stedet ser kult ut utenfor med street art, blir mange overrasket når de kommer inn her og oppdager det høye nivået på maten. Man får en matopplevelse man kanskje ikke forventer å få i dette området av byen, sier hun.

Lokalet er lekkert dekorert med kirsebærblomster og vakre parasoller i taket, japanske plakater, flagg og lykter – og en kanin som en av kokkene har laget. Neonlys sørger for en noe «Red light district»-følelse over det hele, på en god måte.

– Det er en eklektisk samling japansk nips, som hele tiden er under utvikling. Vi sitter stadig på Ebay og leter etter kule ting, sier Holth.

Drinken

– Hinomaru er en cocktail som er ganske enkel å lage, som lages med den japanske ginen Etsu. Ginen er fra den japanske øya Hokkaido, er veldig smooth og inneholder flere ingredienser som grønn te, japansk pepper og den japanske sitrusfrukten yusu – en krysning mellom sitron og grapefrukt, sier bartender Pawel Tomiczek.

Etsu betyr forøvrig «glede» på japansk. Og Hinomaru er også kallenavnet på det japanske flagget, som er hvitt med en rød, fylt sirkel på, ifølge bartenderen.

– All japansk alkohol er nesten alltid veldig smooth, og Japan er for meg synonymt med perfeksjon, sier han.

– Drinken inneholder også Chartreuse fra Sør-Frankrike, som er lagd på en 400 år gammel oppskrift med over 130 ulike ingredienser av krydder og urter.

I tillegg har drinken litchifrukt – selv om den strengt tatt er fra Kambodsja og Vietnam, men blir mye brukt i andre asiatiske land også, ifølge Pawel.

– Egentlig skal man sile en slik drink to ganger, men jeg siler bare én gang fordi jeg ønsker teksturen drinken får av litchipureen, forklarer han.

– Hell gin og Chartreuse i en tom shaker uten is. Tilsett litchipuré, sukkerlake,

limejuice og eggehvite, som lager flott skum og en silkeaktig tekstur. Tørrist først for å blande sukkeret og eggehviten. Tilsett deretter isbiter halvveis opp i shakeren for å kjøle ned drinken og rist. Sil over et avkjølt glass. Pynt med et rødt roseblad og lag en rød runding midt på skummet, ved å spraye vann tilsatt rød konditorfarge, med hjelp av en rund sjablong.

DRINKEN: Hinomaru på Issho. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

Oppskrift: Hinomaru

2 cl japansk gin

2 cl Chartreuse

5 cl litchipuré

3 cl sukkerlake

4 cl limejuice

1 cl eggehvite