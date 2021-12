I julen elsker vi å servere godsaker, som ser fine ut og smaker hjemmelaget.

- Alt som frister trenger likevel ikke å være tilsatt sukker. Vi har samlet masse smågodt, som inneholder frukt og grønt i regnbuens farger, skriver Bama i en pressemelding.

På et vipps lager du juletrær av appelsiner og nisser med jordbærhatter. Kun fantasien setter grenser. Plasser fruktfatet ved siden av de tradisjonelle pepperkakene, og kos dere med både «5 om dagen» og julekaker.

Smånisser av drue, banan, jordbær og marshmallows Foto: Bama

Bruk pepperkakeformer

Finn fram dine favorittfrukter og juleformer. Lag trær av vannmelon, stjerner av honningmelon og hjerter av kiwi. Prøv også å bruke formene på grønnsaker, som kålrot og squash.

Får du rester fra utkuttingen, er de perfekte i smoothie og salat.

Appelsinjuletre Foto: Bama

Appelsinjuletrær

Kutt appelsinen i runde skiver, på langs. Del alle skivene i to, men spar én skive. Den siste kan du skjære ut i stjerneform. Dander skivene og stjernen på et fat, akkurat som et juletre.

Banansnømann Foto: Bama

Små nisser og snømenn

Druer, banan, jordbær og mini marshmallows blir fort en nisse. Finn fram noen små grillspyd, eller kut lange grillspyd i mindre deler. Skjær en banan i skiver, og tre en drue, en bananskive, et jordbær og en marshmallows på hvert spyd.

Du kan også ha flere bananskiver på samme spyd. Det blir en snømann. Ha på en jordbærlue til slutt, og legg på rosiner til knapper og øyne.

Sukkererterjuletre Foto: Bama

Et tre av sukkererter

Kutt ut appelsinstjernen med en kniv eller en pepperkakeform. Legg sukkerertene etter hverandre på et fat, så de likner en julegran. Lag gjerne et stort fat med flere trær. Disse blir garantert spist opp, på null komma niks.