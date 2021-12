– Lekker innpakning er det første man ser når man får en gave, og det er lite som skal til for å gjøre det lille ekstra. Jeg har tenkt nøye gjennom hvem som får brødet, om det er Mannen i ditt liv, svigermor eller den gravide venninnen, sier Anette Fjelleng Hansen i en pressemelding.

Fjelleng Hansen er matfaglig rådgiver og visuelt ansvarlig for foto i MatPrat.

Hun er minst like opptatt av innpakning og dekor, som selve gaven. Med silkepapir, linklede, grønne kvister og julepynt tryller hun frem lekker innpakning av brød og boller.

– Til kjekkasen, som får et røft og tøft, rustikt, sprøtt surdeigsbrød, har jeg valgt en sort eske, som gir et stramt og maskulint preg. I den andre enden av skalaen har jeg pakket inn to baguetter til svigermor i beige linduk med blondebånd og kvister.

Bakt med kjærlighet

Kanelknuter Foto: brodogkorn.no

– Brød er en ypperlig gave. Finnes det noe hyggeligere enn å våkne en travel hverdag og finne et brød utenfor døren? Alle liker brød, og tanken om at noen har brukt tid på å bake noe til deg, er rørende for de fleste. Brød og bakst er en gave bakt med kjærlighet, sier Torunn Nordbø, daglig leder i Opplysningskontoret for brød og korn.

Sammen med Anette har hun har valgt ut syv ulike brød og bakverk som passer godt til de heldige mottakerne, enten det er til den travle venninnen eller den som trenger en oppmuntring, nabofamilien som er i karantene, eller den som gleder seg veldig til jul.

– Du kan bake brødet rett før du skal gi det bort eller i god tid i forkant, fryse det ned og tine det før du pakker det inn til julepresang. Om du ikke har tid eller lyst til å bake selv, er det selvsagt lov med brødgaver fra ditt lokale bakeri. Med Anettes nydelige innpakning, blir brødgaven fort en snakkis i lunsjen eller en hit på insta - noe som den heldigere mottakeren sent vil glemme.

O brød med din glede

Surdeigsbrød Foto: brodogkorn.no

Til mannen med stor M : Røft, rustikk og sprøtt surdeigsbrød i sort eske med sort silkepapir og dekorativ julepynt

Rugbrød Foto: brodogkorn.no

Til den gravide: Rugbrød med masse fiber og næring med et linhåndkle brettet som et bredt bånd på midten, med kvist, naturtråd og lekker julepynt.

Franske baguetter Foto: brodogkorn.no

Til svigermor: Luftige franske baguetter med hvit linduk med blondebånd og kvister.

Saftig loff bakt i terrakottapotter Foto: brodogkorn.no

Til vertinnen/venninnen: Saftig loff bakt i terrakottapotte med rødt silkebånd, julepynt og merkelapp.

Klassisk julebrød Foto: brodogkorn.no

Til den som gleder seg veldig til jul: Klassisk julebrød i beige silkepapir, grønt velurbånd og gullfarget julepynt

Müslirundstykke Foto: brodogkorn.no

Til den som bare tenker på andre og glemmer seg selv i juleforberedelsene: Energirik og fruktig müslirundstykke med brunost i liten gavepose med juletrykk.

Kanelknuter Foto: brodogkorn.no

Til familien som er i koronaisolasjon og trenger en oppmuntring: Søte kanelknuter på fat med cellofan, rødt silkebånd og eukalyptuskvister.