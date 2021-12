Ikke gå i ribbefella denne jula.

Er du en av de som skal spise ribbe, er det tre ting du bør se etter når du handler inn ribbe i butikken. I en pressemelding gir MatPrats ekspert deg tipsene for hvordan du skal oppnå Ribbe-Himmelen.

Fettlag under svoren

Det er mange valgmuligheter når det kommer til ribbe, og det som opptar mange er om svoren blir sprø nok. Og, et naturlig samtaleemne under julemiddagen kan raskt dreie seg om svoren faktisk ble sprøere enn i fjor. Jakten på sprø svor og den perfekte ribba starter allerede i butikken.

-Mange vil ikke ha så mye fett på ribba, men det er «ribbefelle» nummer 1. Det er nemlig lurt at ribba du kjøper ikke er for mager. Fettet under svoren er med på å gjøre at svoren «popper» og at du får skikkelig sprø svor. Kjøp derfor en ribbe med godt fettlag under svoren – gjerne 1 cm, så sikrer du sprø svor, og kan eventuelt skjære bort fettet du ikke vil ha etter steking, forteller Anette Fjelleng Hansen, matfaglig ekspert i MatPrat i pressemeldingen.

Jakt på marmorering



Ifølge MatPrats ekspert er marmorering i kjøttet noe som er lurt å se etter.

-Når kjøttet er godt marmorert, da blir det også ekstra saftig! Og, en ekstra saftig ribbe vil vi jo ha. Så se etter en ribbe der små, hvite striper av fett er jevnt fordelt i kjøttet, for det er sånn du ser etter god marmorering, tilføyer hun.

- Men hva med fersk eller frossen ribbe?

-Ribba du finner i frysedisken er fryst inn raskt rett etter skjæring. Det tar bedre vare på kvaliteten på ribba enn om du fryser inn fersk ribbe selv, sier Fjelleng Hansen.

- Vil det være vanskeligere å få til sprø svor når ribba har vært fryst?

-Nei, absolutt ikke. De samme tipsene gjelder her. Finn en ribbe med godt fettlag også i frysedisken. Tin ribba sakte i kjøleskapet så holder den på mest mulig væske. Og, husk å krydre godt. Saltet er også med på å gjøre svoren sprø, forteller hun.

Norsk eller importert ribbe?

-Til jul i år er det ikke det ikke nok ribbe til å dekke etterspørselen. Derfor finnes det også ribbe fra andre land i butikkene nå før jul. Hvis du ønsker å kjøpe norsk ribbe, bør du se etter opprinnelsesmerkingen på emballasjen. Det er også mulig å spørre de som jobber i butikken etter norsk ribbe.

-Da vet du at du kjøper en ribbe fra den norske bonden, og støtter norske arbeidsplasser, et landbruk med mindre antibiotika og strenge krav til dyrevelferd, sier Fjelleng Hansen.