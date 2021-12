Julematvett:  Høytid for matkasting

– I år vil vi kanskje ikke være like selskapelige som vi pleier i julen, men da blir det jo enda viktigere å kose seg. Og det skal vi selvsagt – men helst med matvettet i behold, sier kommunikasjonssjef i Matvett, Anne Marie Schrøder.

Ny kartlegging fra Matvett og Norsus viser at husholdningene kaster rundt 216 100 tonn mat i året. Dette er 6 prosent mindre enn vi gjorde i 2016, men langt unna målet på 15 prosent reduksjon. Måltidsrester og frukt og grønt er det vi kaster mest av, og julen er høytid for matsvinn.

Vi er redde for å ikke ha nok

– De fleste av oss kjøper mer mat enn vi trenger i julen. Vi er lært opp til at det skal ligge mat igjen på fatene. Om det er helt tomt, har vi laget for lite. Denne tankegangen må vi prøve å snu. Jeg er sikker på at ingen vil gå sultne fra bordet selv om vi lager litt mindre mat denne julen, sier Schrøder.

Ifølge en ny undersøkelse fra Respons Analyse og matkasseleverandøren HelloFresh svarer tre av fire av at de kjøper mer mat enn de trenger til jul, samtidig som fire av ti av innrømmer at de kaster mer mat i julehøytiden. Fire av fem syns det er vanskelig å unngå matsvinn i julen.

Det er ribbe, poteter, surkål og pinnekjøtt vi oftest sitter igjen med. Ifølge HelloFresh-undersøkelsen kjøper tre av fem mer mat enn de trenger for å være på den sikre siden i tilfelle gjester, mens ca. en tredjedel er redde for å gå tomme for mat.

Litt mindre porsjoner, mer plass til dessert og julekaker

Schrøder ber oss ikke glemme at julemat som regel er fet mat som vi blir fortere mett av, at saus og tilbehør også fyller opp, og at vi derfor ofte ikke trenger så mye som vi tror. I tillegg har hun flere tips for å redusere matsvinnet:

– Med litt planlegging tror jeg mye er gjort. Tilbehøret til julematen kan ofte brukes i flere retter. Og prøv å beregne mat ut fra hvem og hvor mange du har til bords. Barn og eldre spiser for eksempel ofte små porsjoner, forklarer hun.

I tillegg oppfordrer Schrøder oss til å følge oppskriften.

– 300 gram ribbe per person er nok, 250 gram om man har julepølse og medisterkaker til. Er dere seks til bords så følger du oppskrift til seks, ikke åtte, selv om det kan være fristende for å være på den sikre siden. Rund heller ned enn opp antallet poteter og medisterkaker.

– Det blir alltid nok mat og hvis vi beregner litt mindre ribbe, pinnekjøtt og tilbehør per person blir det mindre rester og alle vil orke dessert og julekaker etterpå, legger hun til.

Matvetts tips til mindre matsvinn i julen:

Planlegg menyen - Med litt planlegging av julematen kan tilbehøret vi lager brukes i flere retter og det blir enklere å beregne riktig mengde mat ut fra hvor mange og hvem vi har til bords. Matprat har en fin oversikt over hvor mye mat du bør beregne som Matvett oppfordrer til å ta en titt på før du handler.

Nyt julerestematen - Selv om vi planlegger godt og porsjonerer bedre vil det alltid bli noen rester til overs. Legg opp til en julebuffet eller brukopp-måltider i løpet av romjulen, der du utnytter restene i supper, smørbrød og eller kanskje niste til romjulens skitur.

Ta godt vare på restene - Enten du spiser ribbe med pølser og medisterkaker, pinnekjøtt eller nøttestek smaker restene fortreffelig dagen derpå hvis de behandles med litt kjærlighet. Når måltidet er unnagjort, bør du prioritere å rydde bort maten og heller la oppvasken stå. Kjøl restene raskt ned, pakk godt inn, sett kaldt og bruk dem i løpet av romjulen.

Utnytt råvarene til julebaksten - Egg er en viktig ingrediens når vi forbereder oss til jul. Til mange kakeoppskrifter trenger du stivpiskede eggehviter, som gjør at du får eggeplommer til overs. Et tips er å bruke disse til hjemmelaget is og andre desserter og sauser som ofte inneholder eggeplomme.

Ta kontroll over kjøleskapet - Sett den eldste rømmen og fløten forrest, rydd vekk tacosauser og annet du ikke trenger til jul og det er sikkert noe der inne som ikke behøver å stå kaldt. Så får du plass til all den deilige julematen og samtidig oversikt over hva du har. Husk at maten holder seg best om temperaturen i kjøleskapet er maks fire grader.