I 25 år har nordmenn skylt, brettet og stappet drikkekartonger for å delta i Returkartonglotteriet i regi av Grønt Punkt Norge. Med navn og nummer utenpå kartongen har hundretusenvis av nordmenn håpet på å bli den heldige vinneren av 10.000 eller 100.000 kroner.

– Nå gjør vi det enda lettere for flere å konkurrere om toppremien på 100.000 kroner. I 2022 kan du vinne med både kubber og enkeltkartonger, sier lotteriansvarlig Gunnar Moen i Grønt Punkt Norge i en pressemelding.

VIKTIGST Å DELTA: Motivet til lotteriet er å motivere flest mulig til å kildesortere drikkekartongen sin. Foto: Grønt Punkt Norge

Fram til nå har det bare vært mulig å stikke av med hovedpremien ved å levere kartongkubber.

Den første endringen med enkeltkartonger kom for fem år siden. Før dette kunne du bare delta i Returkartonglotteriet med kubber, men fra 2017 ble det mulig å delta med enkeltkartonger. Men da var du bare med i trekningen av 10.000 kroner. Nå er det slutt på forskjellsbehandlingen av kubber.

Rettferdig for alle

Bakgrunnen for endringen er todelt. Etter hvert som sorteringsteknologien har utviklet seg, har flere kommuner automatiserte anlegg som ikke ønsker å få de tradisjonelle kubbene med drikkekartong inn på rullebåndet. Disse foretrekker at drikkekartongen leveres én og én.

– Vi ønsker selvfølgelig at lotteriet skal være rettferdig for alle, og gi like mange vinnersjanser uansett hvor du bor. Derfor endrer vi reglene så alle kan være med i konkurransen om toppremien, sier Moen.

Han håper at regelendringen også vil motivere enda flere til å delta. Selv om det aller viktigste hverken er å vinne eller delta i lotteriet, men å kildesortere kartongen.

124 vinnere i året



– Returkartonglotteriet ble innført for å gi folk en ekstra motivasjon til å kildesortere drikkekartongen sin. Det er selvfølgelig helt gratis å delta, og vi trekker til sammen 124 vinnere i løpet av året, sier Gunnar Moen.

Totalt er det fire trekninger i året. Hvert kvartal trekkes det 30 vinnere av 10.000 kroner og 1 vinner av 100.000.

– Med de nye reglene er det heller ikke størrelsen det kommer an på, hvis du fortsatt vil levere kubber. Nå kan du skylle, brette og stappe så mange - eller få kartonger du vil i hverandre, eller bare levere dem én og én, sier lotteriansvarlig Gunnar Moen i Grønt Punkt Norge.

ALLE DRIKKEKARTONGER: Du kan delta i Returkartonglotteriet med alle slags drikkekartonger; store og små, til juice, melk, vaniljesaus, bønner, vaskemiddel eller gelé. Foto: Grønt Punkt Norge

Dette er Returkartonglotteriet

Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og nummer på kubben eller enkeltkartongen.

Du kan delta med alle typer drikkekartong i alle størrelser. Også kartongene som tåler væske og inneholder bønner, knuste tomater, sauser, puddinger og til og med vaskemidler kan delta.

Kartongene med navn og nummer kildesorterer du som normalt, for de fleste er det sammen med papp og papir. Sjekk www.sortere.no hvis du er i tvil i din kommune.

Fire ganger i året trekkes vinnere.

Kartongene trekkes først lokalt på 80 forskjellige steder over hele landet. Avhengig av innbyggertall, trekkes det ut mellom én og syv kartonger, til sammen rundt 180 kartonger hvert kvartal.

De lokale vinnerne går videre til en nasjonal trekning hvor det trekkes 30 vinnere av 10.000 kroner og 1 vinner av 100.000 kroner.

Totalt er det 124 vinnere i Returkartonglotteriet hvert år.