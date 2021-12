Her er noe av det vi lurer aller mest på til jul – med svar fra ekspertene.

- Hvordan får jeg sprø svor?

- Dette er vel det mest stilte spørsmålet før jul, selv om det faktisk ikke trenger å være så vanskelig, sier matrådgiver i MatPrat, Britt Marlene Kåsin i en pressemelding.

- Velg en ribbe med godt fettlag under svoren, gjerne 1-2 cm. Det gir nemlig høyere temperatur ved steking, og det er den høye temperaturen i fettet som gjør at svoren blåser seg opp og blir knasende sprø. Bruk tallerkentrikset, og bygg opp under ribba så fettet kan renne av. Damp først, stek etterpå, og blir ikke svoren sprø av seg selv, så guff opp varmen og bruk eventuelt grillelementet – men følg nøye med, for dette går fort!

Kalkunen kan du tilberede videre samme dag som du skal steke den, Foto: MatPrat, Sara Johannesen.

- Skal ribba dampes med svoren opp eller ned?

- Det tryggeste er å dampe og steke ribba med svoren opp hele veien. Noen sverger til å snu den, men det kan fort skje uhell når du skal snu et stort og brennhett stykke kjøtt midt i prosessen. Begge fremgangsmåter gir et like godt resultat, sier MatPrat-kokk Cecilie Maske.

- Hvor lang holdbarhet er det på fersk ribbe? Bør jeg heller kjøpe fryst?

MatPrat-kokk Cecilie Maske. Foto: MatPrat, Alexander Benjaminsen.

- Det kommer an på flere ting, blant annet temperatur i kjøledisken på butikken og hvor lenge den har ligget der. Men kjøper du ribbe en uke eller mer før jul, kan du like gjerne kjøpe frossen ribbe, og ta den ut fire dager før jul for tining, ruting og krydring. Resultatet blir like bra. Bare pass på at den frosne ribba ikke har overvintret i fryseren, råder Maske.

Når det gjelder ribbe trenger du ca. 300 gram per person. Skal du servere medisterkaker og julepølse i tillegg, kan du redusere til 250 gram Foto: MatPrat, Sara Johannesen.

- Hvor lenge før julaften skal en frossen ribbe eller kalkun tas ut av fryseren?

- Ta ut den frosne ribba eller kalkunen fire dager før julaften, og tin videre i kjøleskap. Etter et døgn med tining, kan du rute og krydre ribba, og la den stå kaldt videre frem til steking. Kalkunen kan du tilberede videre samme dag som du skal steke den, sier Kåsin.

- Hvor mye ribbe eller pinnekjøtt skal jeg kjøpe inn per person?

Matrådgiver i MatPrat, Britt Marlene Kåsin. Foto: MatPrat, Alexander Benjaminsen

- Beregn 400 gram tørket pinnekjøtt per person, 500 gram for storspisere. Når det gjelder ribbe trenger du ca. 300 gram per person. Skal du servere medisterkaker og julepølse i tillegg, kan du redusere til 250 gram, råder Maske.

- Hvor lenge skal pinnekjøttet vannes ut?

- 30 timer utvanning er perfekt, mener Kåsin. - Når du vanner ut pinnekjøttet i 30 timer får kjøttet tilbake sin naturlige væskebalanse, og du får et skikkelig mørt og deilig kjøtt med nydelig smak! Og du trenger ikke stresse med å bytte vann.

POTET I STEDET FOR PINNE: Å bruke poteter er helt genialt fordi da får du ferdige poteter klart helt likt som kjøttet. I tillegg så får potene en helt fantastisk smak, som du ikke har kjent maken til. Ha på vann så det dekker potetene, og legg i kjøttet. Lokk på! Foto: MatPrat, Sara Johannesen.

- Må jeg ha bjørkepinner i kjelen?

- Nei, du kan også legge en rist nederst i kjelen eller bruke poteter, dette er faktisk mitt aller beste pinnekjøttips, forteller Kåsin.

- Å bruke poteter er helt genialt fordi da får du ferdige poteter klart helt likt som kjøttet. I tillegg så får potene en helt fantastisk smak, som du ikke har kjent maken til. Ha på vann så det dekker potetene, og legg i kjøttet. Lokk på!

- Hvor lenge skal pinnekjøttet dampe?

- Tre timer pleier å holde. Men se på kjøttet om det løsner fra beinet. Faller det litt fra hverandre, er det ferdig, sier Kåsin.

- Krise! Jeg har glemt å vanne ut pinnekjøttet!

- Det finnes alltid en løsning. Du kan koke pinnekjøttet i stedet for å dampe det, da forsvinner noe av saltet. Men det vil fremdeles være en god del saltere enn normalt, så ha derfor rikelig med drikke tilgjengelig, råder Maske.