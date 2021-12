Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Akevitten har en sterk plass i nordmenns ganer (hjerter). I førjulstiden handler vi akevitt for 1,1 milliarder kroner på Vinmonopolet.

I fjor handlet vi nesten 2 millioner liter, med en snittpris på 597 kroner pr. liter. Nasjonalskatten kommer i flere utgaver enn noen gang, men det er de kjente merkenavnene som dominerer.

Hellstrøm gikk av med seieren

De beste juleakevittene i årets test ble Hellstrøm Juleakevitt, Meir Jul, Gullmunn Juleakevitt og Arvesølvet Juleakevitt.

Fellestrekket til disse er at de på hver sin måte toner ned eller balanserer karvepreget andre akevitter oser av. Som den beste sto det lenge mellom fjorårets vinner Meir Jul og Hellstrøm Juleakevitt.

Til slutt landet vi på den åttende utgaven av Hellstrøm Juleakevitt som årets vinner. Hellstrøm Juleakevitt fremstår en anelse mer elegant på smak, og har en mer nyansert, kompleks duft enn tidligere.

Hellstrøm Juleakevitt er utvilsomt ment som en matakevitt, mens Meir Jul har et mer allround-preg over smak og duft. Gullmunn 2021 Juleakevitt og Arvesølvet Juleakevitt utmerker seg med et flott balansert aromabilde og særegen smak, men nådde ikke helt opp.

Best: I årets test ble Hellstrøm Juleakevitt, Meir Jul, Gullmunn 2021 Juleakevitt og Arvesølvet Juleakevitt de beste. Foto: Svein Lindin / Finansavisen

Ny akevittkultur

Det er tydelig at Norges nye akevittkultur ikke bygges av én aktør slik det var fra 1926 til tilvirkningmonopolet falt på midten av 2000-tallet.

Det er kanskje spesielt å tenke på i dag, med 30 og 40 akevittprodusenter å velge mellom, at nordmenn i over 80 år har vært innbyggere i et land der det kun har vært én lovlig tilvirker av brennevin.

Seriøs konkuranse

Vår test for å finne de beste akevittene viser at produsenten Anora med over 62 prosent markedsandel har fått seriøs konkurranse på både smak og utvalg. Små produsenter av håndverksakevitter utvikler seg, og tilfører egenart og utradisjonell tilnærming.

Kategorisjef Trond Erling Pettersen i Vinmonopolet forteller at blank akevitt har hatt en vekst på 32 prosent de siste tre årene sammenlignet med de tre foregående, mens brun akevitt har økt med 25 prosent.

Den langvarige trenden er at mindre håndverksprodusenter av akevitt tar en større del av markedet, på bekostning av de mer tradisjonelle merkevarene.

428 akevitter å velge mellom

Våre handlevaner gjør fortsatt at den gamle monopolisten Anora har et godt grep. Av 21 akevitter som er listeført i basisutvalget til polet er 15 produkter fra vin- og brennevinskjempen Anora – som Arcus nå heter etter at de fusjonerte med finske Altia tidligere i år.

Skulle man velge utenfor basisutvalget, er det ingenting å si på mulighetene. I skrivende stund er det hele 428 akevitter på Vinmonopolet, fra inn- og utland.

Man kan grovt sett dele inn utvalget i fire kategorier. Juleakevitter, matakevitter, «trend»- akevitter og tradisjonelle akevitter.

Akevitt lages av råvaren potet, og om man skal kalle akevitten «Norsk akevitt», må man holde seg til sprit produsert på minimum 95 prosent norske poteter. Akevitt får sin karakter av utallige krydder og vekster, men karve og dill skal være en del av oppskriften til en norsk akevitt.

Det beste glasset: Drikk helst akevitten fra et nydelig tulipanglass. Det bevarer aromaen og gir den ultimate opplevelsen, ifølge Odd Johan Nelvik. Foto: Det Norske Brenneri

Hvordan drikke akevitt

Finansavisen spurte primus motor for produsenten Det Norske Brenneri, Odd Johan Nelvik, om noen «tips» om hvordan folk flest best skal nyte sin akevitt? Hva betyr temperatur, glass og typer? Er det noen tips for å lukte, smake og nyte akevitt?

Nelvik svarer utfra egen personlig erfaring og smak:

– Heldigvis treffer jeg stadig færre på mine reiser rundt omkring i akevitt-Norge som tar flasken rett opp fra fryseren. Det burde vært bannlyst og straffbart. All lukt forsvinner, og lagring på utsøkte fat gjennom flere år er fullstendig bortkastet om fryseren får bestemme. Da kan man like godt nyte en kjedelig vodka til julematen. Nei, akevitten skal nytes romtemperert. Og helst i et nydelig tulipanglass, som bevarer aromaen og gir den ultimate opplevelsen. Før du setter nesen ned i glasset – blås gjerne bort de flyktige tonene fra spriten, sier Nelvik, og fortsetter:

– Så kan du lukte, og fra en perfekt juleakevitt vil du kjenne en fruktig varme av tørkede bær, mild karve, søt lakris, sherry, mandel, kanel og nøtter. Det er jul i et lite glass. Norsk akevitt er verdens beste – ingen tvil om det, avslutter Nelvik, som er på en hektisk akevitt-turné like før jul.

Atle Minothi har tittelen ambassadør for norsk akevitt hos produsenten Anora, og forteller at utenfor «julesesongen» går trenden med akevitt fra Norge i én retning.

– I cocktails – som drinkmikser.

Den unike smakprofilen til akevitt gjør seg spesielt godt i cocktailer, forteller Minothi. Akevitten er veldig anvendelig siden den har en så bred smaksprofil. Den kan smake alt fra sitrus og krydder til vanilje, karamell og tørket frukt. Dermed passer den til mye, og kan erstatte både gin, whisky og cognac i klassiske cocktails.

– Vi hos Anora merker at stadig flere bartendere – både her til lands, men også internasjonalt – finner vårt nasjonalbrennevin spennende, og det kommer stadig nye og innovative akevittcocktails på menyene rundt om i verden.

Rådvill?

Er du rådvill om hvilken akevitt du vil nyte i tiden fremover? Da kan vi trygt anbefale å bestille en akevittkalender, selv om man er noen dager på overtid. Eventuelt satse på en til neste år.

Hvert år siden 2017 har Det Norske Brenneri i Grimstad utgitt en egen «akevittkalender» hvor en miniatyrflaske med 2 cl gjemmer seg bak hver luke. Fra 2019 ble også andre toneangivende håndverksdestillerier invitert med.

I årets utgave kan man boltre seg med akevitt fra Aurora Spirit Distillery fra Lyngen, Inderøy Brenneri, Gardsbrenneriet i Sandane, Oslo Håndverksdestilleri i Oslo og Det Norske Brenneri, Grimstad.