Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Midt i Folketeaterpassasjen ligger relativt ferske Scarpetta pastabar, som åpnet i april i år. Innsiden er malt i en frisk grønnfarge som minner om pistasj, med svarte detaljer rundt omkring. Lokalene er innbydende, med en god miks av moderne og retro interiør.

– Sett bort ifra disse bordplatene, i veldig shabby chic-grå og fake trefinish. Om jeg får lov til å være litt pirkete, sier Short i det de ankommer gjennom en dør kledd i messing.

Lunsjkameratene blir vist til bordet av en trivelig mann, som raskt kommer med vann.

UTSALG: I tillegg til restauranten består Scarpetta av et lite butikklokale hvor kundene kan kjøpe italienske varer med hjem. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Med egen butikkdel



Den ene delen av lokalet er selve restauranten, mens den andre fungerer som butikklokale med stor ferskvaredisk. Italienske delikatesser er plassert bak glassmonteret.

Restauranten er ikke spesielt stor, men ute i selve passasjen er det også satt opp bord til sultne gjester som heller vil drømme seg bort til en slags gateservering.

– Nå er det en del bra italiensk i Oslo altså, poengterer Short i spenning.

– Ja, konkurransen er tøff. Men pastaen her skal visst være hjemmelaget, så da bør det være bra, istemmer Long.

SMAKEN AV ITALIA: «Arancine» er en siciliansk spesialitet, som de serverer på Scarpetta. Foto: Foto: Iván Kverme

Et hint av Sicilia

Antonio Corrado og Kjersti Gjesdal er navnene bak spisestedet. For omtrent et år siden kjøpte de, og de italienske brødrene Giorgio og Mirko Santonocito fra Palermo på Sicilia, den italienske restauranten Cantina Cortina som lå i samme lokaler.

Bak disken prates det italiensk mellom de ansatte på jobb.

Til glede for lunsjduoen er menyen og bestillingen i fysisk form. Klassisk italiensk med et hint av Sicilia. Menyen består av et utvalg forretter, antipasti, pasta, pizza og desserter.

– Jeg bemerker også at de har en utrolig stor meny med variasjoner av drinken Negroni, sier Short.

Long sliter med å velge.

– Det er veldig mye jeg kunne tenke meg her på menyen. Men denne gangen går jeg for en pizza.

– Da tar jeg pasta. Enkelt og greit, legger Short til.

I tillegg bestiller de den sicilianske klassikeren «arancine» på deling.

Den både norsk- og italiensktalende servitøren tipser om en italiensk leskedrikk. De går for hver sin variant.

IMPONERT: Long ble imponert over pizzaen fra Scarpetta pastabar. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

– Pizzabunnen er rågod

Åtte minutter senere kommer forretten bestående av friterte risboller med skinke, urter, erter, parmesan og mozzarella.

– Ikke at dette er noe jeg spiser ofte, men det er nok blant de bedre jeg har smakt, sier Short.

Long er like fornøyd.

– Gode og crispy på utsiden, og skikkelig smakfulle på innsiden.

Ti minutter etter at de har inntatt risbollene kommer en tallerken med pasta og en med pizza.

Short gikk for retten rigatoni cacio e pepe, en pastarett med pepper, pecorino og parmesan. Long på sin side valgte pizza diavola med tomatsaus, mozzarella, nduja, løk, oliven og pecorino.

– Herlig ostete smak, og peppermiksen er en helt riktig kombinasjon. Veldig god pasta, sier Short.

– Denne pizzabunnen er rågod. Myk, saftig og litt crispy på utsiden. Deilig tomatsaus og en perfekt spicy nduja, sier Long.

Short får etter hvert servert en liten tallerken med surdeigsbrød. I stil med at «fare la Scarpetta» er ritualet man gjør med brødet når man har spist opp pastaen sin.

FOLKETEATERPASSASJEN: Scarpetta pastabar ligger i Folketeaterpassasjen med enkle, men freshe, lokaler. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Kurante priser

Det lille lokalet er nokså tomt denne torsdags formiddagen. Et par bord ute og et par bord inne er fylt opp med gjester. De fleste menn. En av dem er åpenbart stamgjest, og bestiller tydeligvis det samme han hadde dagen før.

Long er for mett til å satse på dessert, og bestiller kun en kaffe. Short derimot klarer ikke la være å bestille en tiramisu.

– Ingen overraskelser her, men en bra dessert. Og god kaffe, sier Short.

Prisene på hovedretter varierer mellom 161 til 219 kroner.

– Det er ingenting å si på prisene. Og dette er faktisk en av de bedre pizzaene jeg har spist på lenge, sier Long.

– Dette er en svak femmer. Med god mat og service er dette verdt å komme tilbake til, sier Short.

Scarpetta - Terningkast: 5

Scarpetta pastabar serverer hjemmelaget pasta og imponerende pizza til gode priser, midt i Folketeaterpassasjen. Enkle, men sjarmerende lokaler og god service gir en god matopplevelse.

Sted: Folketeaterpassasjen, Storgata 23, 0184 Oslo.

Tid før maten kom: Ti minutter.

Pris lunsjretter: Hovedretter fra 161 til 219 kroner.

Besøkt: 25. november.