Bak satsingen står norske epleprodusenter, representert ved Telefrukt AS, merkeordningen Nyt Norge fra Stiftelsen Norsk Mat og Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

I den treårige prosjektperioden er målsetningen å utvide sesongen for norske epler og oppnå en markedsandel på ca. 20% for norske epler som selges i vintermånedene fra desember til mars, som vil gi et økt salg på 3 400 tonn årlig og bygge preferanse for norsk produsert eple blant forbrukere.

- De norske eplene er knasende sprø, lukter godt, er smakfulle og er perfekt som

et sunt mellommåltid i farta nå i juleinnspurten. Epler inneholder kostfiber som gir en god magefølelse og antioksidanter vi trenger i en travel hverdag, sier leder for merkevarebygging i OFG, Silje Thoresen Tandberg i en pressemelding.

Og ikke minst - epler er en naturlig ingrediens i de mange deilige måltidene vi spiser i julehøytiden.

Epler i salater, ovnsbakte med rødkål, surret i panne med purre og hasselbackepler til dessert.

Ny teknologi gir naturlig friskhet



Opplysningskontoret har samlet tips til alt det gode du kan lage med de norske eplene . Her finner du også deres de 10 mest populære epleoppskrifter.

Vanligvis har sesongen for norske epler vært over i november, men moderne norske epleprodusenter har utviklet ny teknologi som utvider sesongen. Teknologien som brukes kalles ULO.

ULO står for Ultra low oxygene. Oksygennivået i luft er 21 %. Gjennom ULO senkes oksygennivået i lagerrommene fra 21 % og ned til 1 % ved at luften i lagerrommet blåses ut og lagerrommene tilføres nitrogen ved hjelp av en nitrogengenerator. Samtidig som oksygennivået (O2) senkes til 1 % så øker CO2-nivået til 1 %.

Vinterepler i dvale

På den måten legges eplene i "dvale" og modningsprosessen eller nedbrytningsprosessen går saktere. Dermed holder eplene seg friske lenger.

Det er denne prosessen som gjør at eplene holder seg sprø og saftige i mer enn et halvt år etter innhøsting.

Se etter Nyt Norge-merket i butikken. Her er eplesorten Rubinstep.

Derfor bør du spise epler

Epler har et høyt innhold av kostfiber som er gunstig for fordøyelsen og som gir god metthetsfølelse.

Epler har mest vitamin C rett under skallet, så spis epler med skallet på. Lagringsepler inneholder noe mer vitamin C enn de tidlige sortene.

Vitamin C styrker immunsystemet og øker opptaket av jern fra andre matvarer.

Eplesorter

Eplesorter som inngår i prosjektet er Rød Aroma , Elstar og den nyeste eplesorten Rubinstep . Disse egner seg spesielt godt til lagring og eplene holder seg sprø og friske så lenge som et halvt år etter innhøsting.