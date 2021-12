Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.

Uvanlig mange kvalitetsviner feilet på vinekspertenes vinsmakingen

i regi av Vinmonopolet, i forkant av det store julesalget som startet sist uke. Det ble åpnet vin for 136.000 kroner og det skulle vise seg at hele 37 prosent av vinene hadde feil.

Senior produktsjef for spesialutvalg og auksjoner i Vinmonopolet, Arnt Egil Nordlien, noterte imidlertid ikke ned hvilke viner som var kvalitetsforringet, men nevner som eksempler Chateau Brane-Cantenac og Chateau Palmer.

Det ble åpnet hele fire flasker Chateau Brane-Cantenac 2018, til 783,50 kroner flasken, før man fant en «korrekt» vin.

På velkjente Chateau Palmer 2018, til 3.246 kroner flasken, måtte det åpnes tre flasker før man fant en uten korkfeil.

VINKORKER: Bordeaux skal ikke være spesielt rammet av korkfeil. Foto: Svein Vinofil Linden / Finansavisen

Dobling fra i fjor

Temaet for vinsmakingen var Bordeaux og modne viner, men disse burde ifølge Vinmonopolets eksperter ikke være spesielt rammet av korkfeil. Produktsjef Per Mæleng hevder at bordeaux-viner ikke er i en særstilling og at korkfeil er utbredt i mange områder, noe han også underbygger med egne erfaringer.

Slik klager du på vinen Hvis du mener at det er noe som ikke stemmer med vinen du har kjøpt på Vinmonopolet kan du ta den med tilbake og få en ny flaske, eller pengene tilbake. Det må være vin igjen i flasken eller i boksen, slik at Vinmonopolet kan undersøke den. Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at varen ble åpnet. Ta gjerne med kvittering. Reklamasjonstiden er to år etter kjøp, men for lagringsvin gjelder returretten i fem år etter kjøp. Med lagringsvin menes vin som har holdbarhet vesentlig mer enn to år ved normal lagring. Kostnaden som erstattes skal være samme kronebeløp som det opprinnelige kjøpet. Eventuell verdistigning etter kjøp kompenseres ikke. Vinmonopolet tar ikke retur av brennevin.

Under Burgund-slippet i 2020 var 15 prosent av vinene ødelagt. Redaktør og Master of Wine i Vinforum, Arne Ronold, mente da at det var en skandale og uforståelig at ikke produsentene tar korkfeil mer på alvor.

– Hvis 15 prosent er en skandale, hva skal man da si om en feilprosent på 37?

– At feilprosenten var for høy på disse smakingene er det ingen tvil om. Våre kunder må forvente en lavere feilprosent i vinen de kjøper enn dette, sier Nordlien til Finansavisen.

– Hvor høy feilprosent mener du man generelt må kunne leve med når det gjelder vin?

– Alle feil er en feil for mye. Dog er det nok ikke mulig å hundre prosent eliminere TCA (trikloranisol, som er en type sopp i korken red.anm.). Slike feil bør ikke overstige et par prosent av produksjonen.

– Har feilprosenten endret seg over tid?

VINEKSPERT: – Alle feil er en feil for mye, sier senior produktsjef for spesialutvalg og auksjoner i Vinmonopolet, Arnt Egil Nordlien. Foto: Vinmonopolet

– Erfaringen kan tyde på at det er et økende problem de siste 4-5 årene. Også tidligere har det vært svingninger i andel kork, sier Nordlien.

– Hva gjør vinprodusentene for å redusere korkfeil?

– Vinprodusentene kan foreta stikkprøver og monitorerer selvfølgelig nøye alle tilbakemeldinger og avvik når det gjelder TCA. Men produsentene er avhengig av at korkindustrien gjør en god jobb. Korkprodusentene garanterer TCA på maks 0,5 nanogram pr. liter. Vi har tidligere fått analysert en del flasker som vi oppfattet som korket og analysen viste at en del flasker lå like over dette nivået, men mange flasker ble analysert til å ikke ha målbart nivå. Under 0,5 nanogram pr. liter er det ikke mulig å måle TCA. Dette til tross for at disse ble oppfattet som korket sensorisk.

Liten retur

Totalt mottok Vinmonopolet 158.929 reklamasjoner der butikkansatte eller kunder hadde oppdaget feil ved et produkt eller varetype i 2020. Av disse var 15.277 registrert som korkfeil. Resten av reklamasjonene kan eksempelvis være oksidering, brettanomyces (gjærsopp), ettergjæring, for høyt trykk og andre feil og mangler ved produktene, opplyser kategorisjef Trond Erling Pettersen i Vinmonopolet til Finansavisen.

Selv om antallet reklamasjoner kan synes høyt blir det en liten andel i forhold til Vinmonopolets 58,4 millioner solgte flasker vin i 2020. Totalt antall reklamasjoner utgjorde bare knappe 0,3 prosent, mens korkfeil utgjorde knappe 0,03 prosent.

– Tallene må tas med en god klype salt. Vi vet for eksempel ingenting om hvor mange flasker som har korkfeil, men som aldri blir returnert til oss. Det er nok også en betydelig andel skrukork på det totale antallet flasker vin, så den reelle prosentandelen hadde trolig vært en del høyere hvis man bare hadde sett på flasker med naturkork, sier Pettersen, som ikke har tall fordelt på land, områder eller lignende.

For mye korkfeil?

Det er tidligere blitt antydet at tre til fire prosent av all vin

har korkfeil. Hvis en tilsvarende andel av den vinen som ble solgt på Vinmonopolet i fjor hadde korkfeil, ville det i så fall utgjort skremmende 1,8 til 2,3 millioner flasker.

Hvis det bare var rundt 1 prosent med korkfeil, kan det fremdeles ha vært rundt 600.000 flasker med ødelagt vin, mens antallet reklamasjoner på korkfeil altså bare var en liten brøkdel av det i 2020.

– Hva tenker du om det lave antallet reklamasjoner mot hva det kunne vært?

– 3 - 4 prosent høres ut som gamle tall. Jeg har sett mer nylige tall fra korkindustrien på +/- 1 prosent. Forskning og utvikling innen fagfeltet blir stadig bedre, og problemene med korkfeil ser ut til å bli mindre for hvert år, globalt sett. Det kommer nye løsninger som er garantert fri for TCA, både laget av kork og av plast, glass og andre materialer, sier Pettersen til Finansavisen.

– Hvorfor får dere ikke flere reklamasjoner, tror du?

VINEKSPERT: – Jeg tror de aller fleste vil oppdage og reagere på en korket vin, sier kategorisjef Trond Erling Pettersen i Vinmonopolet. Foto: Vinmonopolet

– Særlig i det norske markedet er det høy andel skrukork, så vi slipper nok ekstra «billig» unna i Norge, sammenlignet mot mer konservative markeder i Europa, hvor nesten alt har naturkork.

– Hvis all vinen med feil hadde kommet i retur, ville dere klart å håndtere det?

– Vi hadde klart å håndtere det meste, men vi er selvfølgelig glade for at korkfeil ikke er et stort problem i Norge.

– Tror du det er mange som drikker dyr og dårlig vin uten å oppdage det?

– Jeg tror nok de aller fleste vil oppdage og reagere på en korket vin. Nordmenn har blitt et folk med økende interesse for lukt og smak, enten det gjelder mat, vin eller andre drikker. Og når en vin lukter kjeller og mugg, tror jeg de aller fleste vil stusse, sier Pettersen.

– Og er man vininteressert, og villig til å betale det en prestisjetung vin koster, er jeg rimelig trygg på at man også klarer å merke korkpreg og andre vinfeil. Er man usikker, kan man alltids spørre oss på Vinmonopolet, legger han til.

Hvis du vil klage på vinen

Produktsjef Arnt Egil Nordlien viser til at Vinmonopolet har en internasjonalt sett god returordning. Har man kjøpt en dårlig vin kan den for eksempel returneres i inntil fem år etter kjøp, dersom vinene er ment å være holdbar i minst fem år.

Nordlien forklarer at korkfeil er omfattet av denne returordningen og at kunder som opplever vin kjøpt på Vinmonopolet som korket, kan returnere denne til Vinmonopolet med vinen i flasken.