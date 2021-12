Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



BERGEN: – Det skal ikke være mulig å lage sjokolade i Eidfjord. Ikke bor det folk der og ikke er det boliger der. Likevel får Agur det til, sier styremedlem Nina Skage i Fjåk Chocolate AS.

Hun snakker varmt om forretningssansen og den faglige kompetansen til Agurtxane Concellon Arechaga, som for enkelhets skyld kalles Agur.

Den 48 år gamle spanjolen er blant de ytterst få i Norge som håndlager sjokolade. Hun starter med kakaobønnene som hun kjøper direkte fra bønder i Afrika og andre steder i verden, og brenner selv til et ferdig produkt, enten i form av sjokoladeplater eller konfekt. Det mest vanlige er å kjøpe ferdig sjokolademasse fra Belgia og smelte om.

INSPIRASJON FRA NORSK NATUR: Fjåk sjokolade med reinsdyrlav og tyttebær. Foto: Agurtxane Concellon Arechaga

– Da har jeg kontroll på hele prosessen, sier hun og serverer konfekt med ulike smaker som salt karamell, kanelbolle og mandel. Sjokoladeplatene har smaker og navn som «lakrisrot og salt», «nibs og eikenøtt», «melk og brunost», «solbær og smuldrepai», «havregrøt og kanel», «vafler og brunost» og «reinsdyrlav og tyttebær».

– Signaturen til Fjåk er norsk matkultur oversatt til sjokolade, sier Agur.

EN HEL PLATE MED GOD SAMVITTIGHET: Den veier bare 52 gram og koster 99 kroner. Foto: Hilde Oreld / Finansavisen

Lærte triksene på Youtube

Spanjolen kom til Norge for 16 år siden. Hennes italienske nå eksmann var kokk og fikk sommerjobb i Norge. Han kom i flere sesonger, og de endte med å flytte til Eidfjord fordi han fikk fast jobb der. Selv er Agur opprinnelig fotograf.

– Jeg ville ha et matprosjekt i tillegg. Aller helst hadde jeg lyst til å lage gin, men det viste seg å være vanskelig å få produksjon i Norge, sier Agur, som kom over en video på Youtube som skulle endre alt. Den handlet om to kule gutter fra Brooklyn som forklarte hvordan du skal lage sjokolade.

– Det ble kjærlighet ved første blikk. Jeg reiste til England og kjøpte en trekilos steinkvern, importerte kaffebønner fra Madagaskar og eksperimenterte hjemme på kjøkkenbenken.

Frilansfotografen jobbet på det tidspunktet sammen med Bent Stiansen og Arne Brimi. Hun tok med sin egenproduserte sjokolade til dem, og tilbakemeldingene fra de to var så gode at hun tenkte business med én gang:

– From bean to bar!

En hel sjokoladeplate uten dårlig samvittighet

IKKE BARE ROMATISK: Å lage sjokolade for hånd handler mer om å fikse maskiner enn å lage sjokolade. Foto: Agurtxane Concellon Arechaga

Agur startet så smått i 2017, og siden 2018 har Fjåk vunnet 94 priser av typen Great Taste Awards, Academy of Chocolate Awards og International Chocolate Awards.

Den luksuriøse, økologiske håndlagde sjokoladeplaten på 53 gram koster 99 kroner.

– Du kan spise en hel plate sjokolade uten dårlig samvittighet, sier Agur, som har ansatt to konditorer på heltid og hjelp på timebasis.

I fjor omsatte Fjåk for 3 millioner kroner og produserte det remmer og tøy kunne tåle; 3,5 tonn sjokolade. I år er kapasiteten doblet og omsetningen vil ende på 6 millioner kroner. De har tjent penger fra dag én. Målet er å omsette for 12 millioner kroner neste år.

– Det er absolutt maksimalt av hva vi klarer, og vi selger ut alt. Men neste år blir det gøy, for nå får vi en ny produksjonslinje, sier Agur.

Fra Eidfjord til Tokyo

Fjåk har aldri brukt penger på markedsføring, og nå har de fått sin første eksportbestilling fra Kina. Sjokoladene er også å finne på taxfree på alle flyplasser i Norge, i Mathallen på Vulkan, hos Gutta på Haugen, på Munchmuseet, Bondens marked, en popup-butikk på Paleet og i utvalgte delikatessebutikker. I tillegg er det mulig å kjøpe Fjåk på Illums i Tokyo, og Agur har også fått bestillinger fra Nederland, USA, England og Tyskland.

Nylig åpnet også kafeen Fjåk i Skostredet i Bergen. Der er det fokus på sjokolade og sjokoladedrikker, og det er salg både av sjokoladeplater og konfekt.

– Det høres så hyggelig ut, men å jobbe med sjokolade er ikke en romantisk jobb hele tiden. Det er ganske tungt arbeid, og jeg fikser nok maskiner mer enn jeg lager sjokolade, innrømmer Agurtxane Concellon Arechaga.