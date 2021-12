Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Premium.



Allerede i 2003 ble Bibi Graetz-vinen Testamatta kåret til verdens

beste vin i Bordeaux.

Siden har anerkjennelsen blant vinkjennere bare vokst, både i Italia og i verden ellers. Bibi Graetz lager på vinspråket det som kalles «supertoscanere» på Sangiovese-druen.

Alle hans viner er økologiske og produsert på druer fra eldgamle, høytliggende vinranker i åssidene rundt Firenze.

Hans døpenavn er Dan Erland Graetz, kallenavnet Bibi har hengt med ham siden barndommen. Han hadde norsk mor, og vokste opp i en borg fra 1100-tallet ved landsbyen Fiesole i nærheten av Firenze.

BARNDOMSHJEM: 1100-talls borgen Vincigliata: Bibi Graetz hadde sitt barnerom i tårnet midt på bildet Foto: Bibi Graetz

Ja, du leste riktig. Kunstnerforeldrene flyttet inn på slottet Vincigliata på slutten av 60-tallet. Bibi hadde sitt barnerom rett ved torturkammeret i den store borgen.

I alle år var Vincigliata-borgen et samlingssted for kunstnere, intellektuelle og verdensborgere fra hele verden. Italiensk vin, mat og kultur ble en sentral del av Bibis oppvekst, og norske tradisjoner ble ispedd italienske. Lenge var Bibi Graetz den store «partyfikseren» ved slottet når det ble leid ut, men etterhvert gled tankene over på vinproduksjon.

Nye horisonter for Bibi Graetz

Satser: Bibi Graetz investerer stort i Toscana. Foto: Svein Lindin / Finansavisen

Nå er vinprodusenten i ferd med å skape seg nye horisonter. Med investeringer i 100 millioner- klassen har Bibi Graetz lagt alle eggene i én kurv.

– Nå er tiden inne for å bygge mitt og min families ettermæle, forteller han til Finansavisen.

For noen år siden ble det kjent at Bibi Graetz overtok det victorianske Hotel Aurora i Fiesole, et tidligere familiedrevet hotell med fantastisk utsikt over Firenze.

Booket inn for godt

Hele familien på seks har allerede sjekket inn for godt på hotellet. I det gamle diskoteket er det trillet inn store vintønner, og hele produksjonen foregår i de gamle selskapslokalene til hotellet.

– Jeg kunne ikke si nei da Aurora ble lagt ut for salg, forteller en ivrig Graetz.

– Her kan jeg grave meg dypt ned og utvide med tusenvis av kvadratmeter uten å ødelegge identiteten til det vakre bygningen fra 1860-tallet. Men jeg beholder diskokulen i det gamle diskoteket fra 60-tallet, ler han.

– Jeg hadde aldri kunnet gjøre denne store investeringen uten kunnskapen jeg har skaffet meg, feilene som har gitt nyttige erfaringer og det faktum at min vin har bygget opp et renommé som gjør at vi selger ut hele produksjonen på få dager. Tidligere hadde jeg 90 importører som jeg solgte til, nå er det 800 importører som vil kjøpe vinen på allokering til gode priser. Husk at inspirasjonen til disse vinene er Sassicaia for Testamatta og Château Petrus for Colore. Det alene forteller om mitt ambisjonsnivå.

Aldri tidligere solgt dyrere vin

– Økonomien er sterkere enn noensinne. Under pandemien har jeg lært at det er kvaliteten på vinen som er det viktigste. En annen viktig faktor er endringen i salgsleddet. De tre siste årene har vært fantastiske, nesten eventyrlige for oss. I likhet med Sassicaia fra Italia, Opus One fra USA og andre topp-produsenter lar jeg en stor negociant i Bordeaux selge alt av mine beste viner, Testamatta og Colore. Resultatet av den endringen er at de siste tre årene er blitt en drøm økonomisk. Jeg har aldri solgt så mye av de dyreste vinene mine siden jeg startet opp i 2000.

Bruker seks måneder

– Med 2019-årgangen av Testamatta brukte jeg seks måneder på å lande den perfekte blandingen. I fremtiden vil jeg fortsette med denne fremgangsmåten, forteller Graetz.

– Målet er å reise mindre og fokusere på å være her i Fiesole for å lage den beste årgangen hvert eneste år. Jeg har aldri vært interessert i tall, men nå er staben utvidet med både økonomistyring og markedsføring. Dette vil sikre kontinuitet og stabilitet. Målet mitt er enkelt: anlegget skal stå økonomisk på egne bein og ha penger på bok.

Eldgamle sorter: Bibi Graetz holder hevd i eldgamle druesorter utenfor Toscana-kysten. Foto: Bibi Graetz

Utvider med egne vinmarker

Det hindret ikke vinmakeren i å gripe sjansen da en større landeiendom ble lagt ut for salg. Det kan gå generasjoner mellom hver gang eiendommer av større areal selges. Rett foran vingiganten Frescobaldi snappet Bibi Graetz nærmere 80 hektar, som år for år skal bli nye vinmarker.

– Med på kjøpet fulgte ti kuer, ler Bibi Graetz.

– Jeg ga eieren et godt tilbud, og slengte med at uten ti kuer på kjøpet blir det ikke salg.

Gjenskaper historiske terrasser

Et annet prosjekt foregår langt til havs. På øya Giglio en times fergetur vest for sørkysten av Toscana har Graetz bokstavelig talt gått arkeologisk til verks.

– Helt siden min egen barndom da vi ferierte her, har jeg visst at det fantes terrasser med vinmarker. I antikken var 90 prosent av Giglio dekket av bratte vinmarker inndelt i terrasser, men etter middelalderen var nesten alt borte.

Graetz kastet seg rundt da han fikk sjansen til å lage vin derfra, og resultatet er nå noen av verdens mest fascinerende hvite, naturlig produserte viner på den antikke Ansonica-druen, albarello-dyrket (druen er i familie med Sicilias Insolia).

– Det er et ufattelig vanskelig og dyrt prosjekt å grave frem disse eldgamle terrassene, men det er viktig å vise at det finnes lommer for gode hvite viner i Toscana. Prosjektet startet allerede i 2000, men først med 2016-årgangen nådde jeg kvaliteten jeg ville ha. I fremtiden vil de hvite utgavene av Testamatta Bianco og Colore Bianco komme fra Giglio. Jeg føler jeg har et ansvar for å gjenskape disse historiske terrassene. Om terrassene ikke hadde vært der fra tidligere, hadde dette prosjektet vært helt umulig.