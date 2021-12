Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Premium.



At Økern Portal, det nye landemerket i Hovinbyen, skilter med Nord-Europas største, spiselige takpark, hjelper lite på godfølelsen til lunsjguidens sultne gjester en kjølig novemberdag.

Rett innenfor dørene lokker en italiensk, kantinepreget restaurant med pizza og pastaretter. Long og Short stryker forbi og tar trappene ned til det som forhåpentlig er mer eksotiske fristelser.

Telia-ansatte svermer rundt dem på alle kanter. Long stikker hodet inn i en av restaurantene for å sjekke menyen. Det viser seg at de kun har dagens, en dyp tallerken med et kyllinglår på en seng av noe grønt.

De vandrer videre forbi alle de kantinepregede variantene av spisesteder og lander hos Street Flavours. De har i hvert fall en rikholdig meny med gatemat fra alle verdenshjørner.

SELVBETJENING: Det oppfordres til å rydde av bordene selv, akkurat som i andre bedriftskantiner. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Iskalde vårruller

Long og Short tar plass på benkene innerst i hjørnet. Allerede etter et par minutter begynner tresmaken i baken å bli langt fremskreden. Short fisker frem et par skinnvotter og setter seg på dem. Long sitter nokså urolig mens hun blar seg gjennom spisekartet:

– Vi tar vietnameiske vårruller med reker til forrett, sier hun.

Den blide servitøren noterer seg dette og Longs ønske om lammecarré til hovedrett. Short har en klassisk «dagen derpå» og blinker seg ut en dobbel smash-burger med bacon, ost og fries.

– Det har vi ikke, sier servitøren, som fortsatt er like blid.

Uten å saumfare menyen ytterligere, velger Short en biff shish kebab, i håp om at den skal gjøre samme nytten som en syndig burger.

Allerede etter syv minutter står fire biter med vårruller på det store kantinebordet, inkludert en skål med fiskesaus.

– I all verden... de er kanskje bare en grad over frysepunktet. Jeg synes dessuten at rispapiret bærer preg av at vårrullene ikke er laget i dag. Det er rett og slett seigt, sier Long og grøsser.

Short setter tennene i sin rull og kjenner nærmest ising i tennene.

– Om de kommer rett fra kjøleskapet, bør temperaturen på det skapet justeres, for dette var kaldt og skuffende, sier Short med et bifallende nikk fra Long.

KEBAB: Kjøttet smakte helt nydelig og pitabrødene var over middels, men retten kunne med hell vært servert litt varmere. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Kalde hovedretter

De blir sittende å stirre ut i luften. Det er få andre gjester å spore på Street Flavours selv om rundt 3.000 mennesker får sitt arbeidssted på Økern Portal.

– Jeg skjønner ikke helt konseptet her. Det er flotte bedriftskantiner, men ikke ti ville hester hadde fått meg inn her på privaten. Her, som de kaller Paviljongen, ville jeg verken spist lunsj eller middag, uavhengig av kvaliteten på maten eller om jeg bodde rett over gaten, sier Short.

Bygget huser blant andre Telia, Phonero, Digitaliseringsdirektoratet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

– Enig med deg. Som kantiner funker spisestedene sikkert som ei kule, men ikke som en destinasjon for en venne- eller forretningslunsj, sier Long idet servitøren dukker opp med hovedrettene.

– Godt kjøtt, sier Long og snakker om lammecarreen som ligger på tallerkenen med beinspissene i været.

– Men i all verden? Den auberginepureen under lammet er nesten like kald som vårrullene, fortsetter hun.

Short tar en prøvende bit av sitt kjøtt. Det er så mørt at det faller fra hverandre, og smaken er virkelig god. Pitabrødet smaker så ferskt et pitabrød kan smake, men også her kommer et uheldig kuldegufs: de syltede grønnsakene kan i beste fall kalles lunkne. Men er gode på smak.

MULIG VI TAR FEIL, MEN: Lunsjguiden har liten tro på at spisestedene på Økern Portal skal fylles til randen på kveldstid. Foto: Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Den manglende begeistringen hos de to er til å ta og føle på. Dessert frister ikke, men det gjør tanken på å kjøre tilbake til de ikke så hippe, men langt mer sjarmerende kontorlokalene på Smestad.

– Been there, done that! Og jeg skal ikke tilbake, sier Long. Short nikker megetsigende.

Økern Portal - Terningkast 2

Et kombinert næringsbygg og bygg for nærmiljøet med arbeidsplasser, treningsrom, takpark, frisør, restauranter, renseri og andre tilbud. Restaurantene har åpent fra tidlig til sent, men samtlige av dem gir en følelse av å være en fancy bedriftskantine. Iskald forrett og lunken hovedrett.

Sted: Lørenfaret 1.

Tid før maten kom: 7 minutter.

Pris lunsjretter: 125 – 269 kroner.

Besøkt: 23. november 2021.