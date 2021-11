Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



– Oppe på St. Hanshaugen kjenner vi nesten kundene bedre enn søskenbarna våre. Jeg håper vi kan gjøre det samme her, sier driftssjef Jan Helge Trones Gjerde i Gutta på Haugens nye filial i det like nye VIA-kvartalet i Vika.

Han står ikledd fleecejakke med Gutta-logo og skuer utover en håndfull ansatte som flittig plasserer varer i de mange, men kompakte, hyllemeterne. Det bugner av franske, spanske og italienske stavelser. Pecorino. Fontina Alpeggio. Panettone. Noir de Bigorre. Sobrasada. Edizioni Riccardo Franchi.

Luktene kommer fra alle veier og alle verdenshjørner.

OSEDISKEN: De som liker store og runde oster kan finne mye godt på kjøl. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

– Dette blir Oslos beste ost- og skinkedisk. Om ikke den beste i hele landet, konkluderer driftssjefen ambisiøst blant stabler med runde oster.

Det er fortsatt et par dager til butikken åpner i det Finansavisen Premium får en sniktitt på Vikas nyeste delikatessetilskudd.

Gulvet er fullt av pappesker og det samme gjelder fortauet utenfor. Men det begynner å ta form. Og det legges merke til. Det går bare få minutter mellom hver gang nysgjerrige forbipasserende åpner inngangsdøren og trasker inn – i god tro om at det er mulig å kjøpe med seg et fiffig syltetøy med bær fra en liten dal eller et snacks med masse trøffel.

«Vi har dessverre ikke åpent enda» må de ansatte fortelle en dame på utkikk etter en eller annen skinke med lang og fransk uttale.

– Den har vi faktisk klar til åpningen, sier Gjerde og gliser, etter å ha overhørt det hele.

BLANT OST OG SKINKE: Driftssjef Jan Helge Trones Gjerde (t.v.) og daglig leder Tore Kristian Lie. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Henter sjef fra Oslo-klassiker

Til stillingen som forretningens daglige leder har Gutta hentet Arakatakas tidligere vin- og restaurantsjef Tore Kristian Lie. Arakataka ble forøvrig nylig nominert til Beste «lille» vinkart 2021 av bladet Kapital, Norsk Vinkelnerforening og Star Wine List.

– Målet er å lage et fantastisk sted for alle som liker det som er godt. Det skal være et hyggelig sted å handle med bra atmosfære. Å smake og lære, sier Lie.

Lie forteller eksempelvis om en «helt spesiell skinke» de forventer å få på lager senere, da leverandøren for øyeblikket er utsolgt:

– Culatello. Den er fra Emilia Romagna og er laget på det aller beste stykket, plommen av lårstykken. selve plommen av låret.

En skinke som allerede er plassert i kjøledisken løftes frem. Denne gangen fra Pyreneene i Frankrike. Fargen er dyp på innsiden av fettlaget.

LUKSUSPØLSE: Spekemat fra italienske Edizioni Riccardo Franchi. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

–Noir de Bigorre. En spekeskinke som ikke mange har. Svinene har spist kastanjer og urter, og får tilbringe dagene ute i det fri, en skinke med vidunderlig smak og tekstur fortsetter Lie.

Selv omtaler han butikken som et drømmested å jobbe for en med brennende interesse for mat og drikke.

RØD «FERRARI»: Skinkemaskinen skal være sin kategoris Ferrari, ifølge daglig leder ved delikatesseforretningens nye filial i VIka. Foto: Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Vekker interesse

Med beliggenhet bare få spydkast unna målgang for tour de finance på Aker Brygge har Via Vika potensiale til å kapre nye kunder til Gutta. Målet er en omsetning på rundt 20 millioner kroner i året, kan de to fleecekledde fortelle der de står samlet med store øyne rundt en kjøttskjærer. Den har nettopp ankommet fra Milano.

– Dette er rene Ferrarien blant skinkemaskiner, melder Lie engasjert.

Daglig leder er utstyrt med hammer og brekker av de mange plankebitene som har holdt deres røde «sportsbil» trygg gjennom Europa.

Utvalg fra Gutta på Haugen Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

– Når folk kjører ens ærend fra Fredrikstad for å handle hos oss på St. Hanshaugen gjør det oss veldig glade. Så vi håper å få til det samme her, sier Gjerde.

– Vi skal holde åpent fra tidlig om morgenen hele uken, også på søndager, poengterer Lie.