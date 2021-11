20 sikre vingaver til julen

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Julen nærmer seg. Går du med planer om å gi vin i gave til venner, familie, ansatte eller forretningsforbindelser begynner det å haste.

På Vinmonopolet er siste frist for bestilling av varer som skal sendes i posten eller hentes i butikk lørdag 4. desember. Og i år er det bedre muligheter for å gi en ordentlig gave enn tidligere.

Fra og med inntektsåret 2021 er den generelle beløpsgrensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold økt fra kr 2.000 til kr 5.000. Det åpner for nye muligheter om vin står på gavelisten.

Det er sjelden feil å gi vin. Men det er slett ikke alltid at man velger rett. Velger man de klassiske julemotiv-vinene, er det fort vinen ender opp i sausen.

Opp til 200 kroner

Vår test av viner som egner seg godt til gave har først og fremst vært vurdert på pris i forhold til kvalitet. I prissegmenter opp til 200 kroner finnes det mye vin på Vinmonopolet. Nærmere 3.500 viner koster under 200 kroner.

– De fleste firmaer handler i prisklassen 100–200 kroner, forteller kategorisjef Trond Erling Pettersen på Vinmonopolet til Finansavisen.

Sant skal sies

Det finnes ikke mye rødvin eller hvitvin av god kvalitet å finne opp til 170 kroner på Vinmonopolet etter vår mening. La oss starte med de røde først.

Roche De Bellene Bourgogne Pinot Noir Cuvée Réserve er en sikker vinner fra Burgund. Lett og leskende Pinot Noir til den prisen er definitivt et godt kjøp.

Fra Piemonte har søstrene Brandini lansert Brandini Filari Lunghi Dolcetto d'Alba 2020. Dette er en vin som virkelig har sjarmert oss med sin fruktdrevne stil og flotte iboende syrlighet. En flott matvin, med andre ord.

Klassikeren Carrascal fra Weinert i Argentina kommer man ikke utenom når det gjelder mye vin for pengene. I årevis har den vært vårt anbefalte vintips til dem som foretrekker fyldige, smakfulle viner med trøkk i.

Vår beste anbefalinger på hvitvinsiden begynner på 180 kroner. En vin som går under radaren for de fleste er portugisiske Soalheiro Vinho Verde Alvarinho. Med sin lettdrikkelige og fruktdrevne stil med leskende flott syrlighet er vinen et godt alternativ til en god allround-vin.

Hvit burgund til under 200 kroner er en sjeldenhet. Roche De Bellene Bourgogne Chardonnay leverer varene år etter år. Klassisk og god Chardonnay hvor kvaliteten virkelig forsvarer prisen. Vil du gi vekk en økologisk vin, er uten tvil Lurtons Mas Janell Cuvée nr. 3 Sarrat del Mas Vin Orange et trygt valg. Sjelden har vi smakt en slik velkomponert hvitvin med stedegen fedmerik karakter.

Populære bobler

Musserende vin er alltid en populær gave. En boblevin til under 200 kroner av god kvalitet er ikke lett å finne. For oss var det den spanske Raventos Blanc de Blanc 2019 som kom best ut. Flott frukt, behagelig mousse og fin fylde. Musserende vin fra Spania trenger ikke være dårlig cava. Sjekk også ut den prisgunstige Twee Jonge Gezellen Krone Rosé Brut fra Sør-Afrika til 185 kroner. Utrolig mye boblevin for pengene.

Opp til 350 kroner

Tar man steget opp mellom 200 og 350 kroner, beveger man seg i en helt annen verden av kvalitet. Vinene i denne prisklassen må kunne betegnes som gode vingaver. Våre beste anbefalinger blant de røde er de varme, rike vinene fra Guigal, og spesielt deres Crozes Hermitage 2019. Rett og slett en nydelig vintervin.

En annen favoritt ble Steintal Buntsandstein Spätburgunder 2017 fra Tyskland. En rødvin fra Tyskland av slik kvalitet er en sjeldenhet. Den er leskende, fruktdrevet og passer ypperlig til andebryst.

Hvitviner i denne prisklassen er også et godt valg. Fra klassiske kjøp som Chablis, Alsace finner man vinene J. Moreau & Fils Chablis 2020 og Gentil Hugel 2019. Selv ble vi svært begeistret for portugisiske Dirk Niepoorts 2020-årgang av Loureiro Giro Sol Dócil. Til prisen 170 kroner er det sjelden man får så mye vin for pengene.

Mellom 350 og 850 kroner

Beveger seg man i prisklassen opp til 600 og videre står opplevelsene i kø. Utvalget er formidabelt, men vær oppmerksom på at de beste vinene finnes i bestillingsutvalget og i praksis ikke er tilgjengelige etter 4. desember. Spesielt om du vil være sikker på at vinen er deg i hende før jul, ifølge Vinmonopolet.

På den røde siden anbefaler vi varmt Clos de L'Oratoire des Papes og Montirius Le Clos Vacqueyras Rouge fra Sør-Rhone. Begge er flotte eksempler på viner man bør følge med på, spesielt om man liker fyldige, rike viner som passer til vilt.

Fra Italia kommer det en sterk anbefaling i Foradori Sgarzon Teroldego 2017. En vin som imponerer oss i hver årgang med flott syrlighet, moden frukt og god konsentrasjon, og til en uslåelig pris av 390 kroner.

En klassiker

Skal man gi bort en klassiker, bør man se på 2018-årgangen av Biondi Santi Rosso di Montalcino fra Italia. Det er alltid stor rift om kvalitetene over fra Biondi Santi, men for 774 kroner gir flasken svært mye kvalitet for pengene.

Fra samme vinområde anbefales også Casisano Colombaiolo Brunello di Montalcino Riserva. Begge vinene fra Montalcino er som er skapt for et lammelår-måltid.

De beste hvite

Hvitvinene som er de beste kjøpene før jul er utvilsomt Ossian Capitel 2018 fra Spania, Bernhard Huber Malterdinger Weisswein 2019 fra Tyskland og Lingua Franca Estate Chardonnay 2018 fra USA.

Alle er sikre, gode kjøp om man liker konsentrerte, rike viner med burgundstil. I denne prisklassen dukker også Champagne av god kvalitet opp.

Får man den subtile og elegante Philipponnat Royale Réserve Brut fra Philipponnat og den svært matvennlige Rodez Ambonnay Blanc de Noirs, Brut fra Eric Rodez, er gleden stor hos mottager.

3 eller 15 liter Champagne?

Til slutt kommer noen vingaver som virkelig imponerer. Å stille med en 15 liters champagneflaske gjør de færreste, men både Cristian Senez Carte Verte Brut og Moët & Chandon Impérial Brut har slike flasker til salgs. Vårt tips går på 3-liters flasker fra Jacquesson Cuvée No 743, Charles Heidsieck Brut Réserve og stilsikre Henriot Brut Souverain.

«Portvin» fra Australia

Skulle man få lyst til å gi vekk en flaske australsk «portvin», anbefaler vi å jakte på de siste flaskene med Penfolds Father Grand Tawny 10 YO i Norge. Kombinert med blåskimmelost og pepperkaker er den uslåelig som gave.