- I samme episode har også den tidligere førstedamen Michelle Obama en stor rolle, heter det i en pressemelding.

- Den dagen var veldig spesiell. Det var den første dagen jeg endelig fikk se sola igjen etter mørketida. Jeg strakk meg mot sola og sa, kom med det, jeg er klar, bring it on!

- Da jeg kom hjem på kvelden hadde jeg fått en melding.

Jeg trodde det var en student som var interessert i drifta, så jeg svarte og vi skrev litt frem og tilbake. Skjønte ikke helt hva det var snakk om, men etter hvert gikk det opp for meg at det var virkelig «big deal». Jeg skalv sikkert i en time etterpå, smiler og ler Maret.

Tidligere i år fikk familien besøk av Mochi, en av karakterene i serien. Han krasjlandet rett utenfor boligen deres på Lødingen. Der Maret og Peder Buljo, eier og driver Boazovazzi, en samisk familiebedrift med reindrift som grunnlag.

Vafler & Mochi

er et spennende matprogram for barn og voksne. En invitasjon til å lage mat sammen og til å bli kjent med kulturer over hele verden. Serien på 10 episoder kom på Netflix tidligere i år, og i dag slippes episoden “Holiday Feast” som Maret og familien er med i. I episoden er familien Buljo i celebert selskap sammen med Michelle Obama og Tracee Ellis Ross – for å nevne noen få. Den tidligere førstedamen i USA er både skuespiller og produsent av den populære Netflix-serien.

I den halvtimes episoden som kom i dag, skal Waffles og Mochi arrangere selskap, men de har ingen ingredienser. Mochi blir sendt ut på oppdrag for å skaffe mat, mens Waffles må oppholde gjestene. Fra land of frozen food, der de bor, går reisen blant annet til Norge og Hawaii.

Vant matkulturpris



- Det hadde blitt helt bart her like før innspillingen. Så jeg tok saken i egne hender og danset en snødans, sier hun med glimt i øyet. Tilfeldig eller ikke, men det kom altså så voldsomme mengder med snø, og det ble skikkelig julestemning da produksjonsselskapet var her, forteller den ferske Netflix-stjernen.

Maret Buljo har allerede satt Lødingen på kartet med å blant annet vinne Espelid Hovigs Matkulturpris 2019, og nå gjør hun det nok en gang. I Netflix-serien Vaffel og Mochi høytids-spesial «Holiday feast» som slippes på Netflix i dag.

- Når barna kommer hjem fra barnehage og skole skal vi se episoden. Vi er veldig spent og gleder oss masse. Vi må kose oss litt ekstra, det er jo en dag utenom det vanlige. Da blir det å servere blodpannekaker med selvplukkede multer til, og egenprodusert geitramsbrus, forteller hun.

Et program for hele familien

Maret vil også oppfordre til å se hele programserien, som forteller om ulike matkulturer og råvarer fra hele verden.

– Jeg håper publikum får en dypere forståelse og respekt for naturen og dyr gjennom urfolkperspektivet. Vi lever tradisjonelt og har en enorm respekt for dyra våre, og det viser vi gjennom å bruke hele dyret. Ingenting går til spille, vi lager mat av alt som kan spises, og redskaper, klær og pynt av resten. Det er så viktig at barn, men også voksne, vet hvor maten kommer fra.

– Det er viktig å fremme kulturer som får maten og næringa si fra andre kilder enn det industrielle. Det tror jeg er fint og interessant for barn å lære, avslutter hun.