– Felleskjøpet leverer det meste av driftsmidler, maskiner og

redskap bonden trenger for å produsere maten. Nå kan vi også være en kanal hvor bonden selger produktet sitt, sier Trond Fidje, nordisk direktør for detaljhandel i Felleskjøpet Agri, i en pressemelding.

Denne uka åpner Felleskjøpets urbane butikk på Fornebu salg av utvalgt kvalitetsmat fra bonden. Norturas og Felleskjøpets eiere, den norske bonden, har lenge ønsket å selge sine kvalitetsprodukter gjennom Felleskjøpets landsdekkende butikker.

– Jeg tror jeg aldri har opplevd så mye engasjement fra eierne våre rundt én spesifikk lansering, som da vi startet dette prøveprosjekt med å få bondens produkter ut i Felleskjøpet. Nå er det veldig spennende å få dette også til Fornebu, sier Hans Thorn Wittussen, visekonsernsjef i Nortura.

Matvarene som selges hos Felleskjøpet er høykvalitetsvarer som ellers kun selges til hotell- og restaurant-markedet. Utvalget vil følge sesongene med medisterkaker nå til jul, eller for eksempel grillmat i sommerhalvåret. I tillegg vil man finne turmat

Videreføres i 2022

Med Fornebu i pilotprosjektet er matvarer fra Norturas restaurant-sortiment å finne i Felleskjøpets butikker på Holstad, Kløfta, Hamar, Barkåker og Nordfjordeid.

– Basert på gode resultater i pilotprosjektet har vi besluttet å kjøre videre. Vi skal fortsette satsingen i 2022 med flere butikker og med et bredere sortiment, sier Trond Fidje.

– Dette er bondens mat i bondens butikk. Samtidig er det også gledelig å konstatere at veldig mange vanlige forbrukere benytter seg av tilbudet vårt. Våre undersøkelser viser at seks av ti kunder som handler mat fra kjølediskene i våre butikker er den vanlige forbrukeren. To av ti er bønder, og de siste to av ti er Felleskjøpets egne ansatte. Så det er en ganske stor andel av kundene som er den vanlige forbrukeren, sier Trond Fidje.

Førjulsfeiring på Fornebu

Felleskjøpet har 97 egeneide butikker over hele landet. Avdelingen på Fornebu er en av butikkene hvor pilotprosjektet kjøres. Denne butikken åpnet i nye lokaler våren 2021, og er en konseptbutikk tilpasset mer urbane kunder.

– Pilotprosjektet mellom Nortura og Felleskjøpet er en unik mulighet til å skape nye arenaer for bondens produkter. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Petter Brinchmann, som er konserndirektør for Proffmarkedet i Nortura.

På Fornebu skal butikksjef Charlotte Alexandra Arneberg

markere åpningen av matsalget søndag 28. november. Før julegrana tennes på plassen utenfor butikken serverer Nortura smaksprøver av medisterkaker grillet på bålpanne.

– Vi har gledet oss lenge til å få på plass matsalget i butikken vår. Nå skal vi feire det med masse førjulskos førstkommende søndag. Uteområdet vårt fylles opp med juletresalg, det blir gløgg og pepperkaker, og Oslo hundeskole kommer på besøk med drop in-kurs, forteller Arneberg.

Store forpakninger



Maten i pilotprosjektet til Nortura og Felleskjøpet selges i store forpakninger, og man vil finne en rekke kvalitetsprodukter som ikke selges i dagligvaremarkedet.

Tronfjell velhengt spekeskinke, som ble kåret til Norgesmester i 2020, er en av Norturas absolutte topp-produkter til proffmarkedet. Skinken er produsert på Tynset, lagret i 24 måneder og er skåret i tynne skiver. Pilotbutikkene vil også selge hamburgere og pølser produsert spesielt for det profesjonelle matmarkedet. I tillegg vil du finne sesongvarer. Nå er for eksempel medisterkakene på vei ut i hyllene.