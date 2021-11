Mange har et nært forhold til Coca-Cola sin julefilm fra 1995, med juletraileren

som lyser opp det mørke landskapet til lyden av bjelleklang og «Holidays are coming».

Samtidig som selskapet i år lar en ny film, som feirer samhold og fellesskap, rulle på skjermene, kommer den ikoniske «Holidays are coming»-traileren til å rulle på norske veier for å lyse opp tettsteder og byer i den mørke førjulstiden – akkurat som i filmen.

– Det har blitt en populær tradisjon at folk får besøk av den samme lysende traileren som de kjenner fra skjermen. Mange synes det er morsomt å se juletraileren lyse opp i førjulsmørket, slik den lyser opp i landskapet på filmen, sier Tonje Haugen, markedssjef i Coca-Cola Norge, i en pressemelding.

- To trailere i år



– Ofte får vi henvendelser allerede tidlig på høsten fra publikum som gjerne vil ha besøk. Tidligere har vi ikke kunnet imøtekomme alle ønskene om stoppesteder, og i fjor måtte vi også stå over turneen som følge av pandemien. I år lar vi derfor to like juletrailere kjøre rundt, for å kunne glede flere, sier Haugen.

De to trailerne starter sin lysende førjulsturne 26. november, den ene i Tromsø, den andre i Trondheim, og kommer deretter til å besøke en lang rekke byer og nettsteder de neste fire ukene. Her er den fulle listen over datoer og stoppesteder:

Coca-Cola-nisseruten 2021

«Holidays are coming»

Det er over 20 år siden Coca-Cola sin klassiske julefilm, «Holidays are coming», ble sendt for første gang. For mange har den lysende traileren som ruller over TV-skjermen vært et sikkert tegn på at julen nærmer seg.

Coca-Cola har introdusert flere nye julereklamer siden da, blant annet årets hjertevarmende film, «Chimney», som bygger på selskapets nye merkevareplattform. Samtidig er selskapet glade for posisjonen klassikeren har fått blant folk.

På YouTube ligger den tilgjengelig i både korte og lange versjoner for alle som ønsker et gjenhør, både med bildene av traileren som ringer julen inn, og det klassiske «Holidays are coming»-lydsporet.