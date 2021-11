Mer norsk korn i brødet

– Det har vært mulig å dyrke mye mer hvete med sterk glutenkvalitet. Dette er en

type hvete som i mange år måtte importeres for å få riktig innhold i bakemelet. Med full klaff i to-tre år på rad for denne typen hvetee, må aktørene i kornbransjen, fra bonde via møller og bakeri til dagligvare, nå finjustere kursen og sette seg nye ambisiøse mål for norsk korndyrking og bruk av norsk korn, sier Eli Reistad i en pressemelding fra Felleskjøpet Agri.

- 90 prosent norsk korn



Partnerskap for matkorn og planteprotein, som ble stiftet i august i år, har en visjon om å øke bruken av norsk korn i matproduksjonen fra dagens 50 til 90 prosent i 2030. Dette vil stille økte krav både til dyrkingen og bruken av kornet. Så godt som alle relevante aktører fra bonde, kornkjøpere, møller, bakeri og dagligvare er med i dette arbeidet.

Det norske markedet er relativt lite og variasjonene mellom år er store.

– I år er det litt liten tilgang på såkalt svak hvete, og noe av den sterke hvete må lagres over til neste sesong, sier fagsjef Sindre Flø hos markedsregulator Felleskjøpet Agri.