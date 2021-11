Syv baketips for de syv slag

Daglig leder Torunn Nordbø i Opplysningskontoret for brød og korn kan definitivt sies å være en erfaren julekakebaker. Helt fra hun var liten deltok hun i julebaksten, som var en viktig del av juleforberedelsene i familien.

– Ettersom jeg har bursdag i desember, hendte det at vi inviterte til pepperkakebursdag. Da var baking av pepperkaker en del av bursdagsfeiringen med venninnene, forteller Nordbø i en pressemelding fra Opplysningskontoret for brød og korn.

Torunn deler sine syv beste råd for å lykkes med baksten til jul. Foto: Brødogkorn.no

Julebaksttradisjonen har hun holdt på, også etter at hun fikk egne barn og barnebarn. Nå har hun til sammen holdt på med julebakst i 50 år.

Nordbø baker alltid de tradisjonelle julekakene. Hos henne blir det ikke jul uten sirupssnipper, krumkaker og sandkaker.

– I tillegg prøver jeg alltid å bake ett nytt slag hvert år. Av de vi kaller de mer moderne julekakene har jeg særlig fått sansen for byggcookies, som gir en god anledning til å få brukt bygg i baksten, sier Nordbø.

Alle disse årene med julebakst har gitt Torunn Nordbø god kunnskap om hva som skal til for å lykkes.

Nå deler hun sine syv beste tips:

1. Velg julekaker etter eget nivå

Det finnes enkle julekaker, og det finnes kompliserte julekaker. Selv om det er gøy å utfordre seg selv med nye oppskrifter, kan det være lurt å velge riktig vanskelighetsgrad – særlig hvis man er nybegynner.

Hvis man baker med barn, er det særlig viktig å velge julekaker det er lett å lykkes med. Kokosmakroner er en fin nybegynnerkake som både er enkel og god.

– Eksempler på kaker som er lette å lykkes med, er pepperkaker, serinakaker og kokosmakroner. Disse er også fine å bake sammen med barn. Så kan man heller dra til bakeren og kjøpe goro, smultringer eller fattigmann – som trenger spesielt utstyr og er litt vanskeligere å lage, sier Nordbø.

2. Vær nøyaktig med målene

Julekaker kan ikke bakes på slump. I motsetning til annen matlaging, der man kan improvisere litt med mengdene i ingrediensene, må man være nøye med målene når man baker kaker. Litt for mye smør eller litt for lite hvetemel kan gjøre at kakene blir paddeflate under steking.



3. Ikke gjør alt på én dag

Mange julekakedeiger må stå avkjølt over natten før de bakes ut. Det vil gjøre dem lettere å bake ut.

– Sandkaker er et eksempel på en kake som vil være vanskelig å lykkes med om du har hatt hastverk og prøvd å gjøre alt på én dag. Har ikke deigen fått kjøle seg ned og hvilt seg nok, vil de bli vanskelige å få ut av formen, sier Nordbø.

4. Gjør kakene like store

For å sikre at kakene blir likt stekt, er det viktig at alle kakene på stekebrettet har lik størrelse. Hvis kakene har forskjellig størrelse, vil de store kakene bli for lite stekt og de små kakene bli for mye stekt. Pepperkaker kan godt ha ulik størrelse, men bør være like tykke.



5. Lær deg å kjenne ovnen din

Alle ovner er forskjellige, og steker ulikt. Du bør derfor betrakte temperatur og steketid i oppskriften som veiledende. Er du ikke så vant med å bake, bør du følge godt med på hva som skjer inni ovnen når kakene blir stekt. Tiden mellom ustekt og overstekt kan gå fortere enn du tror.

– Skriv gjerne ned dine egne justeringer på temperatur og steketid i oppskriften, så har du det til neste år, foreslår Nordbø.

6. La kakene bli helt avkjølt før du pakker dem bort

Kakene må avkjøles på rist lenge nok. Ellers risikerer du at kaker som skal være sprø blir seige, og kaker som skal være seige blir harde og sprø. Sørg for at de er skikkelig avkjølt før du pakker dem bort.



Husk også at forskjellige julekaker skal oppbevares på forskjellig måte – her finner du tipsene for hvordan man best oppbevarer julekaker.

7. Finn en julekakevenn

Julebakst er hyggelig å gjøre i fellesskap. I tillegg er det mer effektivt, for de som har mye som skal gjøres før jul.

– Har du venner som også er glad i å bake, kan dere ta med hver deres deig til julekakeverksted og ha en hyggelig kveld samtidig som dere steker julekaker, sier Nordbø.