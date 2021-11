Skal eksportere Oslo-kombucha til hele verden

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.

– Vi jobber hardt for at kvaliteten på det vi lager er helt i verdenstoppen, sier gründer Christer Andersson i Empress.

Eimen av eddik, te og eksotiske ingredienser fyller det som tidligere var Stabburets på lokaler på Trollåsen i utkanten av Oslo. For en del år tilbake ble avisens utsendte invitert inn i det samme lokalet for å overbevises om at den folkekjære «Grandisen» også kunne være gourmet. Nå står lokalprodusert kombucha på menyen.

– Alkoholfri drikke er ikke en hype, men et hurtigvoksende marked. Tilbakemeldingen fra prøvelanseringen av våre vinalternativer i USA er at vi har noe av det beste på markedet, sier medgründer Anna Karenina Anda Barrón.

Hvorvidt de er best er opp til andre å bedømme, men Andersson og Anda Barrón er inne på noe.

Kriser får folk til å prøve nye ting, og er kombucha blitt en av de største trendene innen ikke-alkoholholdige drikker de seneste årene. Et sunt alternativ til brus, saft og lettøl når du er tørst eller som drikke til maten. Spesielt godt mottatt av kvinner.

IKKE EN HYPE: Gründerne sier interessen for alkoholfri alternativer er i sterk vekst. Empress har i dag 100 utsalgssteder og starter snart eksport. Foto: Eivind Yggeseth

Tatt av de siste årene

Kombucha er kort fortalt fermentert te, som kan tilsettes utallige ingredienser og gi et variert og friskt utvalg smaker. Som med alle andre trender ble også denne først popularisert i USA, og har siden spredt seg til hele verden. Spesielt de seneste to årene har drikken tatt av, da det for mange faller inn under kategorien nyfunnede pandemi-hobbyer i likhet med strikking og baking.

Også for Andersson og Anda Barrón begynte det på kjøkkenet. Noen år med prøving og feiling, og utallige smaksvarianter senere er hobby blitt til bryggeri. Ikke på norgesglass, men 8.000 liter kombucha som står og putrer i Empress’ lokaler.

– At vi fikk dette lokalet var ganske flaks. Vi var lenge på jakt etter riktig sted, men dette var allerede bygd for matproduksjon, og sånn sett oppfylte alle kravene for et lite bryggeri, sier Anda Barrón.

– I motsetning til brus passer kombucha veldig bra sammen med god mat

Det lille Oslo-bryggeriet Empress har siden oppstarten solgt gjennom venner og kjente i en sfære som inkluderer matentusiaster med særlig interesse for sunn mat og det vegetariske kjøkken. Men nisjen er over tid blitt mer utbredt, og ifølge gründerne er det en sterkt voksende interesse nasjonalt og internasjonalt for ikke-alkoholholdige alternativer.

– Utfordringen i dag er at dersom du ikke ønsker eller kan drikke alkohol er alternativet relativt begrenset til brus. I motsetning til brus passer kombucha veldig bra sammen med god mat, fremhever smaken i maten og er sunt. Det får deg til å føle deg vel, sier Anda Barrón.

Empress’ kombucha kommer i fire forskjellige økologiske smaker, med en rekke ingredienser som inkluderer ingefær, gotu kola og gojibær. En annen smak består av rødbete, gurkemeie og eple.

POP: Kombucha er blitt populært under pandemien. Den fermenterte teen kan tilsettes utallige smaker. Foto: Eivind Yggeseth

I tillegg selger Empress alkoholfri vin som de kaller «winealts». Også dette er fermentert te, med fruktige smaker til lyse sommerkvelder eller alternativer som kan minne om naturvin. Kombinasjonen av fem til seks ukers brygging og sunne ingredienser gir ifølge gründerne en drikk som både smaker godt og som skal være bra for deg.

Mer eksport

Ingen av dem har bakgrunn fra bryggeribransjen tidligere. De har heller ikke hentet kapital fra eksterne investorer, men klart å stable på beina et høyst funksjonelt produksjonsanlegg med kapasitet på 15.000 liter for egen maskin.

I tillegg til å være i et 100-talls restauranter, kaffebarer, bakeriet, spahotell og spesialforretninger i Oslo, Bergen og øvrige norske byer, starter det med eksport til USA, Europa, Japan og Singapore i løpet av vinteren.

Foto: Eivind Yggeseth

I år forventer selskapet å omsette for i overkant av 1,5 millioner kroner, en dobling fra i fjor.

Interessen er nå blitt såpass stor at de vurderer å skalere opp produksjonen for mer eksport, og vurderer derfor å hente penger.

– Mange investorer har tatt kontakt med oss, men så langt har vi sagt nei. Nå har vi produkter og en merkevare og er blitt godt tatt imot i markedet – også utenfor Norge – derfor vurderer vi å finne en partner. I så fall noen som har tilgang til markeder og industriell kompetanse, sier Andersson.